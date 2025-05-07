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Торги «за рубль»: петербуржцам предлагают выкупить исторические здания Петергофа, Ломоносова и Красного Села

Опубликовано: 7 мая 2025 17:31
Здание
Торги «за рубль»: петербуржцам предлагают выкупить исторические здания Петергофа, Ломоносова и Красного Села
Городовой ру

Правда есть несколько условий.

«Российский аукционный дом» (РАД) объявил о проведении торгов, на которых четыре исторических здания в Петергофе, Ломоносове и Красном Селе будут предложены покупателям за символическую цену в один рубль. Однако, этот «подарок» сопряжен с серьезными обязательствами по реставрации и сохранению памятников архитектуры.

Описание объектов культурного наследия

В торгах принимают участие следующие объекты:

  • Дореволюционный дом в Красном Селе: здание площадью 297,6 кв. метров на участке площадью 612 кв. метров. Шаг повышения — 186 230 рублей.
  • «Дом Волкова» в Ломоносове: деревянный дом — один из немногих сохранившихся образцов деревянной застройки Ораниенбаума. Площадь здания — 812,4 кв. метров. Шаг повышения — 306 450 рублей.
  • Особняк архитектора Е. Гана в Петергофе: здание площадью 395,7 кв. метров. Шаг повышения — 93 550 рублей.
  • Усадьба А. В. Львовой в Петергофе: здание площадью 312,5 кв. метров. Шаг повышения — 127 580 рублей.

Все здания находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют серьезных реставрационных работ. Стартовая цена для каждого объекта составляет всего один рубль. Покупатель также получает право на аренду земельного участка.

Условия приобретения и обязательства:

Победитель торгов обязан будет провести полный комплекс реставрационных работ в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП (Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга).

Это значит, что покупатель берет на себя серьезные финансовые обязательства, которые могут значительно превышать стоимость самих зданий. С новым владельцем будет заключен договор купли-продажи с условиями обязательного сохранения памятника.

Уникальный шанс для инвесторов

Торги представляют уникальный шанс для инвесторов, заинтересованных в восстановлении исторических зданий. Однако, следует помнить о высокой стоимости реставрационных работ и сложностях, связанных с получением необходимых разрешений и согласований.

В случае, если на определенный объект поступит только одна заявка, покупатель действительно сможет приобрести его за один рубль. Это создает интригу и стимулирует участие в торгах.

Дата проведения торгов и перспективы

Торги состоятся 3 июня 2025 года. Условия приватизации зданий были утверждены КГИОП 14 апреля 2025 года. Этот проект направлен на сохранение архитектурного наследия Петербурга и его пригородов, а также на привлечение инвестиций в реставрационные работы.

Успешное проведение торгов позволит сохранить уникальные памятники архитектуры и возродить их историческую значимость. Однако, существует риск, что отсутствие достаточного числа заявок может привести к тому, что некоторые здания останутся невостребованными, что угрожает их дальнейшему разрушению.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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