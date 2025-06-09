«Война заборов» окончена: почему россиянам больше нельзя отгораживаться от соседей

Новые правила вступили в силу 9 июня и коснутся миллионов дачников по всей стране.

Российских дачников ждут перемены. С 9 июня вступили в силу новые правила, которые коснутся миллионов владельцев дачных участков по всей стране. Теперь владельцы участков не смогут закрыться от соседей сплошным забором.

Какие заборы разрешены: полутораметровая сетка-рабица или живая изгородь

Речь идет именно о тех ограждениях, которые разделяют землю. Между ними можно устанавливать забор не выше полутора метров — это прозрачная сетка-рабица или деревянный штакетник с просветами. Также разрешено использовать живые изгороди высотой до 180 сантиметров.

Почему введены новые правила: решение давней проблемы соседских конфликтов

По словам экспертов, такая мера связана с большим количеством конфликтов между соседями.

«Изменения, в связи с которыми между дачными участками теперь запрещены сплошные заборы, связаны с тем, что ранее в суды поступало огромное количество исков от соседей друг к другу, потому что сплошные заборы нарушали вентиляцию и, естественно, освещенность участков. Если их устраивает глухой забор между их участками, они должны это оформить в письменном соглашении и отнести в поселковую администрацию, либо в администрацию своего СНТ», — объяснил адвокат Вадим Багатурия в беседе с РЕН.ТВ.

Что делать, если сосед не согласен

Но если ситуация обратная и соседи не согласны, придется вызывать кадастрового инженера для изменения границ и сноса ограждения по закону. Если же дачник откажется сносить сплошной забор, ему будет грозить штраф от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей.

Новые правила установки заборов — это шаг к улучшению отношений между соседями и созданию более комфортной атмосферы на дачных участках.