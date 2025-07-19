Забытое величие: какие необычные находки обнаружили в особняке Нобелей

Особняк Нобелей в Петербурге — это не просто старинное здание, а живой кусочек истории большой промышленной династии, которая считалась одним из двигателей развития России в XIX–XX веках.

Этот особняк, стоящий на берегу Невы, давно уже утратил свой блеск, но сохранил атмосферу времен, когда здесь кипела жизнь и принимались важные экономические и научные решения.

Кто такие Нобели?

Семейство Нобелей приехало в Петербург из Швеции в начале XIX века и быстро вошло в число ведущих предпринимателей.

Главу семьи Людвига Нобеля прославил не только успешный бизнес – завод, где делали пушки, артиллерийские снаряды и даже подводные мины, но и новаторские идеи.

Многие из этих изобретений были основаны на разработках его братьев, в том числе Альфреда Нобеля, который подарил миру динамит и прославился Нобелевской премией.

Особняк, построенный в 1870-х годах был одновременно и домом, и конторой завода. Это было настоящее итальянское палаццо в центре Петербурга: красно-желтое здание в стиле эклектики и классицизма.

В нем жила большая семья Нобелей, а на нижних этажах шла активная производственная и административная жизнь, пишет Фонтанка.

Жизнь особняка и заводского квартала

Территория вокруг особняка была настоящим промышленным анклавом: завод производил все – от военного оружия до дизельных двигателей и паровых локомобилей.

Со временем на территории развился жилой городок для служащих завода, где в начале XX века возвели доходный дом.

От расцвета до запустения

После революции 1917 года завод был национализирован, и Нобели покинули Россию. Особняк перестал быть уютным семейным гнездом и превратился в заводской клуб с библиотекой и административным зданием.

Несмотря на сложные времена, он пережил и Гражданскую, и Великую Отечественную войны, но уже к 1990-м завод и особняк пришли в упадок.

Сегодня особняк стоит пустым и заброшенным, крыша провалилась, коммуникации отключены, а охрана и реставрация пока не планируются.

Тем не менее здание внесено в список объектов культурного наследия регионального значения, а в последние годы здесь даже проводят экскурсии – правда, только снаружи, потому что внутри ещё опасно.

Что еще интересного?

Любопытно, что в заброшенном особняке находили необычные вещи. Например, полутораметровую скульптурную голову Владимира Ленина и фигуру женщины, вырезанную из дерева.

В музыкальном зале стоят подпорки, чтобы потолок не обвалился, а от старинной печи практически ничего не осталось.