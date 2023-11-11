Вот зачем шеф-повара крепят зубочистку на нож: помогает сэкономить уйму времени и нервов

Заботящиеся о здоровье хозяйки не оставляют своих домочадцев без овощного салата. К тому же его приготовление не занимает много времени. Если бы все знали маленькую хитрость шеф-поваров, то вообще управлялись бы с нарезкой в считанные секунды.

В процессе возникает неприятность: кусочки липнут к ножу и каждый приходится снимать, чтобы продолжить работу. Проблема настолько актуальна, что компании начали производить специальные ножи с шероховатой поверхностью, хотя помочь может обычная зубочистка.

Приклейте одну палочку к плоской стороне лезвия. Закрепить ее можно скотчем. Тогда ломтики не будут задерживаться и трепать нервы зря. Они сразу отправятся в миску. И с нарезкой управитесь в три раза быстрее, говорится на Дзен-канале Technotion.

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