Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место

Работу над памятником начал сам император, но не успел ее закончить.

Памятник Петру I у Михайловского замка — одна из самых необычных и загадочных скульптур Санкт-Петербурга.

Его история растянулась почти на сто лет, а судьба памятника оказалась куда более запутанной, чем у знаменитого «Медного всадника».

Разбираемся, как монумент появился на свет и почему он так привлекает внимание горожан и туристов.

Как все начиналось

В начале XVIII века сам Петр Великий задумал увековечить себя в виде конной статуи — это был первый такой памятник в истории русского искусства.

Для работы он пригласил итальянского скульптора Бартоломео Карло Растрелли, который к тому времени уже имел опыт работы во Франции и Италии. В 1716 году Растрелли приехал в Петербург и начал создавать модель памятника.

Петр лично одобрил эскиз, где он изображен в античных доспехах, словно древнеримский император, на коне, который напоминает знаменитую статую Марка Аврелия в Риме.

Растрелли работал над глиняной моделью несколько лет, даже снял гипсовую маску с лица царя для точности. Но смерть Петра в 1725 году остановила работу — памятник остался лишь моделью.

Спустя годы, при императрице Елизавете, модель была доработана и уменьшена, убрали многие аллегории, которые не пришлись ей по вкусу.

Императрица хотела установить его перед Зимним дворцом. После доработки бронзовая статуя была отлита, но сразу на постамент ее не поставили. Все-таки монумент был не по вкусу Елизавете.

Во времена Екатерины Великой этот памятник был подарен князю Потемкину, а сама императрица принялась за создание знаменитого «Медного всадника».

Потемкин хотел отправить памятник Петру Великову в Крым, но в итоге поставил его под навес у Таврического дворца.

Почему памятник оказался у Михайловского замка?

Интересно, что памятник долгое время не мог найти своего места. После царства Екатерины II, которой он не понравился, Павел I в 1798 году решил установить его в Кронштадте.

Вскоре император передумал и приказал поставить его перед Михайловским замком — своей резиденцией. Там памятник и появился в 1800 году.

На пьедестале, созданном по проекту архитектора Федора Волкова, появилась надпись «Прадеду — правнук», что символизировало преемственность власти Павла от Петра, минуя Екатерину II.

Памятник стоит на высоком постаменте из мрамора, украшенном двумя бронзовыми барельефами с изображениями ключевых сражений Северной войны — Полтавской битвы и боя при Гангуте.

По местной легенде, если загадать желание и прикоснуться к барельефу с Гангутской битвой, оно обязательно сбудется.

Загадка «человеческой ноги»

Самая известная и забавная загадка памятника — одна из ног коня выглядит как человеческая. Существует несколько версий, почему так получилось, сообщает сайт Путь Петра Великого.

Одни считают, что это была шутка самого Растрелли или даже месть за задержку оплаты. Другие говорят о символе дружбы Петра с его конем, а кто-то считают, что это нога жены скульптора, тайно добавленная в работу. Есть и мнение, что это просто оптический обман, вызванный ракурсом.

Интересные факты

Во время блокады Ленинграда бронзовую статую снимали с постамента и прятали рядом с замком, чтобы сохранить от повреждений.

Памятник стал неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Михайловского замка, где в 1819 году разместилось Главное инженерное училище, за что замок получил еще одно название — Инженерный.

Этот памятник — не просто бронзовая статуя, а целая история, отражающая эпоху Петра Великого, сложные отношения между императорами и художественные вкусы разных времен.

Так что памятник у Михайловского замка — это не просто бронза и камень, а целая драма в истории искусства и власти, с интригами, загадками и настоящим человеческим лицом великого Петра.