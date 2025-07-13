Загорелые и в резиновых сапогах: как петербуржцы поменяли свои привычки из-за холодного лета

Лето 2025 года в Санкт-Петербурге оказалось совсем не таким, каким его обычно ждут — теплым и солнечным.

Наоборот, погода преподнесла немало сюрпризов, и это ощутили не только горожане, но и магазины, и рынок в целом.

С чего все началось

Май запомнился петербуржцам дождями, прохладой и даже мокрым снегом.

Средняя температура была чуть ниже нормы, а 5 мая был зафиксирован один из самых холодных дней за последние почти 70 лет — всего +5,4°C, что для начала мая очень необычно.

Такой холодный старт весны уже предвещал, что лето не будет жарким, хотя в целом о лете синоптики говорили, как о самом жарком за последние 50 лет.

Июнь тоже не порадовал теплом: средняя температура держалась в районе +18…+20°C, а во второй половине месяца и вовсе похолодало из-за циклонов с Финского залива.

Как это отразилось на рынке

Из-за такой погоды петербуржцы стали по-другому одеваться и покупать совсем не то что обычно летом.

Вместо шорт и сандалий в магазинах вырос спрос на теплую одежду — толстовки, верхнюю одежду и даже резиновые сапоги. Продажи толстовок выросли на 128%, верхней одежды — на 76%, резиновых сапог — на 130–185%.

Еще одна интересная тенденция — резкий рост продаж обогревателей и пледов. Летом 2025 года количество купленных обогревателей увеличилось на 425%, пишет Деловой Петербург.

А спрос на вентиляторы и кондиционеры упал — на 40% и 25% соответственно, что логично при такой погоде.

Но надежда осталась

Еще одна необычная деталь — несмотря на нехватку солнца, жители Петербурга активно покупали средства для автозагара: с начала июня их продажи выросли на 100%, даже больше.

Причем такая тенденция была именно в Петербурге, а Москве так не увлекались искусственным загаром. Наверное, петербуржцы старались компенсировать серость и холод каким-то образом.

Если взглянуть на прогнозы синоптиков, то лето 2025 года в Петербурге было ожидаемо необычным. Июнь был прохладным и дождливым, июль и август обещают быть теплее, но с переменчивой погодой.

Так теперь можно убирать плед, резиновые сапоги и обогреватели в дальний угол и выгуливать автозагар уже принимая настоящие солнечные ванны.