Замена паспорта в 20 лет: петербуржцам озвучили список документов, которые обязательно нужно предоставить в МФЦ

Когда требуется замена паспорта
Паспорт гражданина РФ необходимо заменить в следующих случаях:
- Достижение возраста 20 или 45 лет (срок подачи заявления — 90 дней).
- Смена имени, фамилии, отчества, даты рождения.
- Кардинальные изменения внешности.
- Смена пола.
- Утрата, кража или порча документа (например, порванные страницы).
Какие документы понадобятся
Для замены паспорта потребуется:
- Старый паспорт (если он не утерян).
- Свидетельство о браке, разводе или смене ФИО.
- Свидетельства о рождении детей до 14 лет.
- Фото 35 × 45 мм (2 шт.).
- Квитанция об уплате госпошлины.
При необходимости дополнительно могут потребоваться: военный билет, заключение из ЗАГСа, справка из военкомата.
Где можно заменить паспорт
Подать заявление можно:
- Через портал «Госуслуги».
- В многофункциональном центре (МФЦ).
- В отделе МВД по вопросам миграции.
Заявление оформляется на месте или через интернет, после чего документы необходимо принести в выбранное отделение.
Сроки изготовления и стоимость
- Сроки: 10 дней по месту регистрации, до 30 дней по месту жительства.
- Госпошлина: 300 рублей (достижение 20/45 лет, смена данных); 1 500 рублей (порча, утеря).
Что важно знать
- Забрать готовый паспорт можно только лично.
- При утрате или порче документа до изготовления нового выдается временное удостоверение личности.
- В случае просрочки подачи заявления взимается штраф от 2 000 до 5 000 рублей.