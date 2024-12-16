Городовой / Общество / Замена паспорта в 20 лет: петербуржцам озвучили список документов, которые обязательно нужно предоставить в МФЦ
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Замена паспорта в 20 лет: петербуржцам озвучили список документов, которые обязательно нужно предоставить в МФЦ

16 декабря 2024 18:16
Замена паспорта в 20 лет: список документов, которые обязательно нужно предоставить в МФЦ
Замена паспорта в 20 лет: петербуржцам озвучили список документов, которые обязательно нужно предоставить в МФЦ
Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress.com, Legion-Media

Пошаговая инструкция, стоимость и сроки изготовления.

Когда требуется замена паспорта

Паспорт гражданина РФ необходимо заменить в следующих случаях:

  • Достижение возраста 20 или 45 лет (срок подачи заявления — 90 дней).
  • Смена имени, фамилии, отчества, даты рождения.
  • Кардинальные изменения внешности.
  • Смена пола.
  • Утрата, кража или порча документа (например, порванные страницы).

Какие документы понадобятся

Для замены паспорта потребуется:

  • Старый паспорт (если он не утерян).
  • Свидетельство о браке, разводе или смене ФИО.
  • Свидетельства о рождении детей до 14 лет.
  • Фото 35 × 45 мм (2 шт.).
  • Квитанция об уплате госпошлины.

При необходимости дополнительно могут потребоваться: военный билет, заключение из ЗАГСа, справка из военкомата.

Где можно заменить паспорт

Подать заявление можно:

Заявление оформляется на месте или через интернет, после чего документы необходимо принести в выбранное отделение.

Сроки изготовления и стоимость

  • Сроки: 10 дней по месту регистрации, до 30 дней по месту жительства.
  • Госпошлина: 300 рублей (достижение 20/45 лет, смена данных); 1 500 рублей (порча, утеря).

Что важно знать

  • Забрать готовый паспорт можно только лично.
  • При утрате или порче документа до изготовления нового выдается временное удостоверение личности.
  • В случае просрочки подачи заявления взимается штраф от 2 000 до 5 000 рублей.
Новости по теме
Шопинг в Таиланде: список подарков, от которых коренные петербуржцы млеют Шопинг в Таиланде: список подарков, от которых коренные петербуржцы млеют 2 января 2025 12:02
Обращаетесь в страховую за компенсацией после ДТП? Полный список документов для петербуржцев Обращаетесь в страховую за компенсацией после ДТП? Полный список документов для петербуржцев 23 декабря 2024 15:01
Петербуржцы смогут оформлять субсидированные авиабилеты онлайн: озвучен список «избранных» Петербуржцы смогут оформлять субсидированные авиабилеты онлайн: озвучен список «избранных» 17 декабря 2024 13:16
Пробуем Ленобласть на вкус: топ местных блюд, которые нужно обязательно съесть Пробуем Ленобласть на вкус: топ местных блюд, которые нужно обязательно съесть 17 декабря 2024 10:02
Нужен не только российский паспорт: список документов для оформления загранника Нужен не только российский паспорт: список документов для оформления загранника 9 декабря 2024 10:00
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Документы
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».