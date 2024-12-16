Замена паспорта в 20 лет: петербуржцам озвучили список документов, которые обязательно нужно предоставить в МФЦ

Когда требуется замена паспорта

Паспорт гражданина РФ необходимо заменить в следующих случаях:

Достижение возраста 20 или 45 лет (срок подачи заявления — 90 дней).

Смена имени, фамилии, отчества, даты рождения.

Кардинальные изменения внешности.

Смена пола.

Утрата, кража или порча документа (например, порванные страницы).

Какие документы понадобятся

Для замены паспорта потребуется:

Старый паспорт (если он не утерян).

Свидетельство о браке, разводе или смене ФИО.

Свидетельства о рождении детей до 14 лет.

Фото 35 × 45 мм (2 шт.).

Квитанция об уплате госпошлины.

При необходимости дополнительно могут потребоваться: военный билет, заключение из ЗАГСа, справка из военкомата.

Где можно заменить паспорт

Подать заявление можно:

Через портал «Госуслуги».

В многофункциональном центре (МФЦ).

В отделе МВД по вопросам миграции.

Заявление оформляется на месте или через интернет, после чего документы необходимо принести в выбранное отделение.

Сроки изготовления и стоимость

Сроки : 10 дней по месту регистрации, до 30 дней по месту жительства.

: 10 дней по месту регистрации, до 30 дней по месту жительства. Госпошлина: 300 рублей (достижение 20/45 лет, смена данных); 1 500 рублей (порча, утеря).

Что важно знать