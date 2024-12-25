Запрет на выезд: что может помешать путешествию петербуржцев за границу на Новый год?

Для некоторых россиян Новый год ассоциируется с отдыхом на пляже за границей. Но прежде чем отправиться в долгожданное путешествие, стоит убедиться, что ничто не помешает вашему вылету. Одним из таких препятствий может стать запрет на пересечение границы.

Первое, что следует сделать, — внимательно осмотреть свой заграничный паспорт. Возможно, срок его действия истек, или он пострадал от зубов домашнего питомца. В любом из этих случаев придется оформлять новый документ, иначе поездка сорвется прямо в аэропорту.

Если с паспортом все в порядке, проверьте, нет ли у вас непогашенных долгов. Это легко сделать на специальном сервисе, введя свои данные. Сайт сообщит вам, если задолженности отсутствуют. Дополнительно рекомендуется заглянуть в базу МВД и систему банкротов.

Особое внимание уделите детям. Иногда второй родитель может наложить запрет на выезд ребенка за границу, и тогда полиция уведомляет об этом. Чтобы снять ограничение, потребуется судебное решение или согласие другого родителя.