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В поисках подземного Петербурга: куда отправиться за настоящими приключениями

Опубликовано: 6 мая 2025 14:31
Подземелье
В поисках подземного Петербурга: куда отправиться за настоящими приключениями
Городовой ру

Такие экскурсии — редкость, но альтернатива есть.

Петербург — город с богатой историей, хранящий множество тайн не только на поверхности, но и под землей. Многие люди мечтают увидеть загадочные подземелья, но возможно ли это официально и безопасно?

Ведущий экскурсовод «Петербург 24» Наталья Серегина рассказала порталу «Городовой» о сложностях организации таких экскурсий.

Нелегальные экскурсии: риски и опасности

«Есть всякие нелегальные экскурсии — по канализационным коллекторам и прочее. Мы такие не проводим. Да и в целом гиды, имеющие городскую аккредитацию, в последние годы не проводят — репутационные риски высоки, да и продвигать сложно», — отмечает Наталья Серегина.

Это может быть опасно для жизни и здоровья, так как подобные места часто не оборудованы для туристов, представляют угрозу обвалов, затопления и травм. Кроме того, посещение таких объектов является нарушением закона.

Репутационные риски и сложности продвижения

Даже для официальных экскурсионных компаний организация экскурсий по подземельям Петербурга сопряжена с большими сложностями. После негативных инцидентов с нелегальными экскурсиями в Москве, когда в коллекторе Неглинки погибло 8 человек, многие агрегаторы отказываются размещать информацию о подземных экскурсиях.

Это делает практически невозможным продвижение легальных и безопасных туристических маршрутов.

Отсутствие экскурсий в метрополитене

В настоящее время в Петербургском метрополитене также нет официальных экскурсий. Это связано с техническими особенностями и мерами безопасности, не позволяющими проводить массовые посещения туристами подземных сооружений метро.

Альтернативы в Гатчине и Выборге

Для тех, кто желает посетить подземные объекты с обеспечением безопасности и официально, Наталья Серегина рекомендует обратить внимание на экскурсии в Гатчине и Выборге.

В Гатчинском дворце предлагается программа посещения подземных ходов, которая позволит увидеть исторические подземные сооружения в безопасных условиях. Эта экскурсия позволит окунуться в атмосферу исторического прошлого и узнать много интересного о загадочной жизни дворца и его окрестностей.

Выборг предлагает более нестандартное приключение для взрослых посетителей — официальная экскурсия по подземельям местного пивзавода (18+).

Эта экскурсия позволяет познакомиться с историей пивоварения в Выборге и увидеть подвальные помещения с уникальной атмосферой. Эта экскурсия — не только увлекательный туристический маршрут, но и интересное событие для ценителей крафтового пива.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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