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Мошенники добрались и до присяжных Петербурга

10 января 2025 20:33
Мужчина
Мошенники добрались и до присяжных Петербурга
globallookpress/ Anatoly Lomohov; Ilya Moskovets

Один клик, и попрощайтесь со спокойной жизнью.

В Петербурге активизировались мошенники, использующие необычный предлог для обмана горожан — участие в суде в качестве присяжного. О новой схеме рассказала Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов города.

Как работает схема?

Злоумышленники рассылают sms-сообщения или электронные письма, в которых сообщают, что получатель «вызван» в коллегию присяжных. В тексте указана гиперссылка, якобы для подтверждения или отказа от участия.

Если человек переходит по ссылке, его просят предоставить личные данные или скачать вредоносное ПО. В некоторых случаях «отказ от участия» сопровождается угрозами административной ответственности.

«Если в sms-сообщении указана ссылка, по которой надо перейти, чтобы отказаться быть присяжным — не переходите и ничего не скачивайте! Это мошенники!», — предупреждает Лебедева.

Как узнать, что приглашение настоящее?

Вызов в суд в качестве присяжного осуществляется исключительно через официальное письмо. В нем всегда указываются:

  • Название суда.
  • Адрес суда.
  • Имя судьи.
  • Дата и время явки.
  • Контактные телефоны для связи.

Что делать, если вы получили такое сообщение?

  1. Не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения из подозрительных писем или sms.
  2. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с судом напрямую, используя контакты с официального сайта.
  3. Сообщите о подозрении в мошенничестве в правоохранительные органы.

Судебная система играет значительную роль в жизни города, а высокий уровень доверия к ней делает петербуржцев более уязвимыми к подобным схемам. Будьте бдительны и помните: настоящие приглашения от судов никогда не приходят в виде sms-сообщений или электронных писем со ссылками.

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Автор:
Максакова Яна
Общество МошенничествоСанкт-ПетербургЗащита от мошенников
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