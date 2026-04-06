Затерянная могила Меншикова: новый проект «Цитадель» встряхнет историю Петербурга
Затерянная могила Меншикова: новый проект «Цитадель» встряхнет историю Петербурга

Опубликовано: 6 апреля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Место захоронения Меншикова до сих пор остаётся неизвестным.

Археологи снова начнут поиски могилы Александра Меншикова. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на организаторов Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0». Проект назван «Меншиков: возвращение».

Участники конгресса отметили значимость увековечивания наследия Меншикова в Петербурге и Берёзове.

Как заявили участники, Санкт-Петербург и Сибирь объединяют давние культурные связи. Продолжая традиции археологии Сибири, заложенные Петром Первым, запускается инициатива по сохранению имени и памяти Александра Даниловича Меншикова в культурном пространстве Петербурга.

Место погребения Меншикова по-прежнему неизвестно. В посёлке Берёзово же установлен символический памятник — кенотаф.

Автор:
Юлия Аликова
Город
