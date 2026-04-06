Затерянная могила Меншикова: новый проект «Цитадель» встряхнет историю Петербурга

Археологи снова начнут поиски могилы Александра Меншикова. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на организаторов Международного археологического конгресса «Цитадель 1.0». Проект назван «Меншиков: возвращение».

Участники конгресса отметили значимость увековечивания наследия Меншикова в Петербурге и Берёзове.

Как заявили участники, Санкт-Петербург и Сибирь объединяют давние культурные связи. Продолжая традиции археологии Сибири, заложенные Петром Первым, запускается инициатива по сохранению имени и памяти Александра Даниловича Меншикова в культурном пространстве Петербурга.

Место погребения Меншикова по-прежнему неизвестно. В посёлке Берёзово же установлен символический памятник — кенотаф.