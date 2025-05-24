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Зеленый ковер вашего участка. Что сделать, чтобы газон радовал все лето?

Опубликовано: 24 мая 2025 00:01
Газон в саду
Зеленый ковер вашего участка. Что сделать, чтобы газон радовал все лето?
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Есть некоторые советы, которые помогут сохранять газон в идеальном состоянии.

Весна — время, когда природа дает силу всем растениям, но важно и нам помогать своему саду или огороду, в том числе газону. В это время году он нуждается в особом внимании, чтобы снова стать густым, зеленым и здоровым. А чтобы он радовал глаз весь сезон нужно соблюдать некоторые правила.

Уборка газона

Обязательно уберите мусор с газона — это листья, ветки, сухая трава. Для этого отлично подойдут веерные грабли. Вычесывайте газон в двух направлениях — так лучше удалится весь мусор и мох.

Если на газоне есть проплешины — места, где трава вымерзла или вымокла, их нужно подготовить для подсевания. Аккуратно разрыхлите землю на этих участках, смешайте с плодородным грунтом и разбросайте семена. После этого хорошо полейте, чтобы семена лучше укоренились.

Аэрация

За время зимы земля уплотнилась, и корням травы становится сложно дышать и получать влагу. Аэрация поможет газону, нужно проколоть почву вилами или специальным инструментом, чтобы сделать ее рыхлее и насытить кислородом. Прокалывать землю под газоном нужно на глубину 5-7 см с шагом около 15-20 см. Есть даже специальные «сандалии» с шипами, которые надевают на обувь и ходят по газону, передает сайт Порядок.

Перед аэрацией газон стоит немного полить, чтобы земля была влажной, но не слишком мягкой. После процедуры газон снова поливают и вносят удобрения — так питательные вещества лучше усваиваются.

Подкормка газона

Также газону особенно нужна подкормка с азотом, так как он помогает траве быстро расти и зеленеть. Подойдут такие удобрения, как мочевина, аммиачная селитра или комплексные минеральные смеси. Через 1-1,5 месяца подкормку повторяют, чтобы поддержать активный рост травы.

Стрижка газона

Постоянно стригите газон, не нужно, чтобы он вырос высоко и дал семена. Но и важно не срезать слишком много — оставляйте примерно 6-7 см высоты, чтобы не травмировать корни.

Полив

И, конечно же, не забывайте регулярно поливать газон. Лучше это делать вечером или утром. При этом важно, чтобы трава успевала просохнуть между поливами — это снижает риск болезней.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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