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Экотуризм в Ленобласти: что нового ждет путешественников на реке Сестра

Опубликовано: 18 июня 2025 18:02
Экомаршрут по реке Сестра
Экотуризм в Ленобласти: что нового ждет путешественников на реке Сестра
Городовой ру

Новый маршрут представили на ПМЭФ.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Ленинградская область представила новый проект — водный экомаршрут по реке Сестра. Какие перспективы открывает этот проект для развития экологического туризма?

Исследование реки Сестра: Подготовка к созданию экомаршрута

Специалисты комитета по природным ресурсам Ленобласти провели исследование русла и берегов реки Сестра для организации нового водного экомаршрута.

Река обладает значительным потенциалом для создания нового водного экомаршрута, который свяжет туристов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Результаты исследования позволили разработать уникальный пешеходный маршрут, который соединит два значимых природных объекта: государственный природный заказник «Линдуловская роща» и государственный природный заказник «Гладышевский», расположенный на территории Санкт-Петербурга.

Представление в Петергофе: В рамках встречи, посвященной зеленой повестке ПМЭФ-2025

Как пишет 78.ru, Ленинградская область представила свои разработки в Петергофе в рамках встречи, посвященной зеленой повестке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Ленинградская область активно развивает экологический туризм. Новые маршруты не только предоставят туристам уникальную возможность познакомиться с природными богатствами нашего региона, но и станут важным шагом в развитии межрегионального сотрудничества», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов.

Что ждет путешественников на новом экомаршруте

  • Уникальные природные объекты: Возможность посетить два государственных природных заказника — «Линдуловскую рощу» и «Гладышевский».
  • Экологичный отдых: Маршрут ориентирован на экологичный туризм, что позволит сохранить природные ресурсы региона.
  • Изучение флоры и фауны: Знакомство с редкими видами растений и животных, обитающих в заказниках.
  • Активный отдых: Возможность заняться водными видами спорта, пешими прогулками и велопрогулками.
  • Развитие инфраструктуры: Строительство новых объектов туристической инфраструктуры, таких как причалы, стоянки, пункты проката снаряжения и кафе.

Проект нового экомаршрута по реке Сестра открывает широкие перспективы для развития туристической инфраструктуры и привлечения путешественников, заинтересованных в экологичном отдыхе и изучении природных красот региона.

Этот проект позволит привлечь больше путешественников, сохранить природные богатства региона и укрепить межрегиональное сотрудничество.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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