Экотуризм в Ленобласти: что нового ждет путешественников на реке Сестра

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Ленинградская область представила новый проект — водный экомаршрут по реке Сестра. Какие перспективы открывает этот проект для развития экологического туризма?
Исследование реки Сестра: Подготовка к созданию экомаршрута
Специалисты комитета по природным ресурсам Ленобласти провели исследование русла и берегов реки Сестра для организации нового водного экомаршрута.
Река обладает значительным потенциалом для создания нового водного экомаршрута, который свяжет туристов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Результаты исследования позволили разработать уникальный пешеходный маршрут, который соединит два значимых природных объекта: государственный природный заказник «Линдуловская роща» и государственный природный заказник «Гладышевский», расположенный на территории Санкт-Петербурга.
Представление в Петергофе: В рамках встречи, посвященной зеленой повестке ПМЭФ-2025
Как пишет 78.ru, Ленинградская область представила свои разработки в Петергофе в рамках встречи, посвященной зеленой повестке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Ленинградская область активно развивает экологический туризм. Новые маршруты не только предоставят туристам уникальную возможность познакомиться с природными богатствами нашего региона, но и станут важным шагом в развитии межрегионального сотрудничества», — отметил председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов.
Что ждет путешественников на новом экомаршруте
- Уникальные природные объекты: Возможность посетить два государственных природных заказника — «Линдуловскую рощу» и «Гладышевский».
- Экологичный отдых: Маршрут ориентирован на экологичный туризм, что позволит сохранить природные ресурсы региона.
- Изучение флоры и фауны: Знакомство с редкими видами растений и животных, обитающих в заказниках.
- Активный отдых: Возможность заняться водными видами спорта, пешими прогулками и велопрогулками.
- Развитие инфраструктуры: Строительство новых объектов туристической инфраструктуры, таких как причалы, стоянки, пункты проката снаряжения и кафе.
Проект нового экомаршрута по реке Сестра открывает широкие перспективы для развития туристической инфраструктуры и привлечения путешественников, заинтересованных в экологичном отдыхе и изучении природных красот региона.
Этот проект позволит привлечь больше путешественников, сохранить природные богатства региона и укрепить межрегиональное сотрудничество.