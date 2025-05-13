90 рублей за коллекцию: в Петербурге можно приобрести футбольную проездную карту

Где купить и как выглядит: подробности о лимитированной серии.

Петербуржцам предлогают длбавить в коллекцию футбольный проездной.

С 15 мая во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок» в продажу поступит карта «Подорожник», приуроченная к вековому юбилею футбольного клуба «Зенит».

Уникальный дизайн и ограниченный тираж

Лимитированный тираж «Подорожников» состоит из 100 000 карт: 50 000 карт выполнены в фирменном стиле, разработанном специально для праздничной даты — с изображением шеврона, посвященного юбилею «Зенита»; еще на 50 000 карт изображен клубный талисман — сине-бело-голубой лев.

Четвертый выпуск эксклюзивных карт в 2025 году

Как пишет пресс-служба Смольного, это уже четвертый тираж карт в уникальном дизайне, выпущенных в 2025 году. Ранее в текущем году в продажу поступили 150 тысяч «Подорожников», посвященных трем важным событиям: 155-летию Финляндского вокзала, 95-летию Российского светофора, 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Зенит» — часть городской идентичности

«За 100 лет футбольный клуб «Зенит» стал неотъемлемой частью городской идентичности, воплощением силы и гордости. Согласно исследованию конца 2008 года, «Зенит» вошел в топ-10 самых популярных футбольных клубов Европы, став при этом лидером по популярности среди всех команд постсоветских стран. В России численность фанатов сине-бело-голубых составляет 19 миллионов человек. Пусть новый «Подорожник» к вековому юбилею клуба станет памятным сувениром для многочисленных болельщиков и гостей города», — отметил директор ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов.

Где и когда приобрести эксклюзивную карту

Приобрести эксклюзивную карту можно будет с самого утра 15 мая во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов Учреждения.

«Подорожник» — традиция, посвященная знаковым событиям

Проездные карты «Подорожник» выпускаются в течение года и посвящаются, традиционно, знаковым для Петербурга и России событиям. Новые дизайны проездной карты разрабатывались в рамках программы празднования столетнего юбилея главного футбольного клуба Северной столицы.

Стоимость карты в новом дизайне — 90 рублей за штуку.