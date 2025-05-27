Зеркало Дракулы и загадочные исчезновения: какие тайны хранит особняк Брусницыных в Санкт-Петербурге

Особняк Брусницыных на Васильевском острове — это не просто старинное здание в Санкт-Петербурге, а еще и целая история жизни в которой есть место мистике. Местные жители и туристы до сих пор пытаются разгадать тайну этого дома.

Как все начиналось

Впервые дом на Кожевенной линии, где сейчас стоит особняк, построили еще в 1770-х годах. Владела зданием вдова иностранного купца Фишера, которая жила на втором этаже, а на первом были заводские конторы. В 1844 году дом купил простой крестьянин из Тверской губернии Николай Мокеевич Брусницын. Он был очень предприимчивым человеком. Через три года он открыл здесь кожевенную мастерскую, которая быстро выросла в большую фабрику с сотнями рабочих.

Развитие и перестройки

Брусницын не стал переезжать в центр города, как это делали многие купцы, а остался жить рядом с фабрикой — так было удобнее контролировать производство. В 1857 году к дому пристроили новое крыло, а в 1860-х годах обновили фасад, расширили окна и подняли потолки. После смерти Николая дом перешел к его трем сыновьям — Николаю, Александру и Георгию. В 1882 году братья решили перестроить особняк, и сделали здание Ш-образным, добавив пристройку с восточной стороны. С тех пор особняк сохранил именно такой вид.

Роскошь внутри и жизнь особняка

Интерьеры особняка были очень богатыми: лепнина, резная мебель, дорогие ткани — бархат и шёлк. Танцевальный зал был настоящим центром светской жизни семьи Брусницыных. Но с приходом революции в 1917 году все изменилось. Двое из братьев эмигрировали, а третий — Александр — остался и работал главным инженером на фабрике. В 1919 году его арестовали, но после ходатайств рабочих отпустили. Особняк передали кожевенному заводу имени Радищева, и с тех пор он начал приходить в упадок: роскошные интерьеры разграбили, стены ломали, а здание постепенно забросили.

Легенда о «зеркале Дракулы»

Особняк известен не только своей историей, но и мистикой. По легенде, в танцевальном зале висело загадочное «зеркало Дракулы», привезенное из Италии братьями Брусницыными. Его повесили в танцевальном зале, сообщает сайт Культура.рф.

После его появления в доме начались странные события: болезни, тревожные сны, а однажды даже умерла служанка и внучка Брусницына. Зеркало сняли, но потом его нашли и повесили в кабинете директора завода — вскоре директор и двое рабочих загадочно исчезли. Кабинет заколотили, а зеркало спрятали.

Говорят, что зеркало либо вывезли в Европу, либо оно до сих пор спрятано в особняке. По одной из версий, это зеркало принадлежало самому Влад Цепешу, известному как граф Дракула. По другой версии, зеркало было подарено Брусницыным загадочным европейским коллекционером, увлеченным оккультными науками.

Особняк сегодня

Сейчас особняк Брусницыных — одна из самых загадочных и мистических достопримечательностей Васильевского острова. Несмотря на запустение, сюда приезжают туристы и любители мистики, проводят экскурсии, в том числе ночные, чтобы прочувствовать атмосферу таинственности. В последние годы началась реставрация здания, и есть планы вернуть ему былую славу как архитектурного памятника.