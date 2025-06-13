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Жара и дождь не помешают: петербургские маршруты, которые советуют местные жители

Опубликовано: 13 июня 2025 20:01
Петербург, люди
Жара и дождь не помешают: петербургские маршруты, которые советуют местные жители
Городовой ру

Если хочется за один день увидеть много локаций, то эти маршруты как раз для вас.

Рекомендации местных жителей города для туристов — это самые ценные советы. А в Петербурге, где обилие достопримечательностей и мероприятий, такие отзывы вообще на вес золота, ведь новичку сложно ориентироваться в таком количестве историй и интересных маршрутах.

Расскажем о советах местной жительницы, которые позволят увидеть главные достопримечательности, не бегая по городу как угорелый и не утомляясь.

Маршрут №1: Классика с удобным ритмом

Начинаем с метро «Невский проспект» — это сердце Петербурга. Отсюда легко дойти до храма Спаса на Крови — одного из самых ярких и красивых памятников города с мозаиками и куполами, которые просто завораживают.

Рядом расположен Русский музей, а если не хочется заходить далеко, можно ограничиться корпусом Бенуа с его уютным двором и интересными выставками, рекомендует автор отзыва.

Дальше — прогулка по парку и Михайловскому замку, который выглядит как настоящий средневековый замок посреди города.

Этот маршрут рассчитан на целый день, но благодаря удобному расположению объектов и паркам для отдыха он не будет слишком утомительным.

Маршрут №2: История и архитектура от Адмиралтейской

Стартуем от метро «Адмиралтейская». Сначала — Дворцовая площадь с ее знаменитой Александровской колонной, которая стоит только на собственном весе и не закреплена — это одна из городских легенд.

Отсюда можно пройти к Эрмитажу — одному из крупнейших музеев мира, а потом прогуляться по парку Адмиралтейства.

Обязательно загляните в Исаакиевский собор — подняться на колоннаду стоит ради потрясающих видов на город. По пути можно посетить Юсуповский дворец и Новую Голландию — современное пространство с кафе и зонами отдыха, идеально подходящее для перерыва.

Маршрут №3: Васильевский остров и крепость

Этот маршрут тоже начинается от «Адмиралтейской» и ведет на стрелку Васильевского острова. Там можно увидеть Кунсткамеру — первый музей России с уникальными экспонатами.

Если не хочется идти на остров, можно прогуляться по Дворцовой набережной, где находятся Зимний и Мраморный дворцы, а также Петропавловская крепость — колыбель города.

Рядом особняк Матильды Кшесинской, а для семей с детьми — Ленинградский зоопарк и планетарий. Еще один приятный бонус — Ленфильм, где можно посмотреть кино в уютной атмосфере.

Несколько советов для комфортной прогулки

  1. В жаркую погоду выбирайте маршруты с парками и музеями, где есть кондиционеры, чтобы не перегреться.
  2. Везде можно сделать остановки на кофе или перекус — Петербург богат на уютные кафе.
  3. Если устали, не стесняйтесь воспользоваться общественным транспортом — метро и автобусы быстро довезут до следующей точки.

Немного о необычных и водных маршрутах

Если хочется чего-то необычного, стоит обратить внимание на Петроградскую сторону — там спокойнее и много интересных модернистских зданий, а вечером улицы красиво подсвечиваются.

Также популярны прогулки на теплоходах по рекам и каналам Петербурга — это отличный способ увидеть город с другого ракурса и отдохнуть ногам. Маршруты проходят мимо Зимнего дворца, Петропавловской крепости, разводных мостов и многих других знаковых мест.

Эти три маршрута — отличный выбор для тех, кто хочет познакомиться с Петербургом без лишней суеты и усталости. Они позволяют увидеть главные жемчужины города, сделать красивые фотографии и насладиться атмосферой Северной столицы.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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