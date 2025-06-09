Отдых у воды: два живописных места Ленинградской области, где стоит загорать этим летом

Ленинградская область предлагает множество возможностей для отдыха на воде — от популярных пляжей до укромных уголков.

В Ленинградской области густо разветвлённая гидрологическая сеть: рек разного масштаба здесь порядка 25 000. На территории региона 1800 озёр, включая самое большое в Европе — Ладожское.

Возможностей для отдыха на воде в регионе очень много, в том числе в не самых растиражированных местах. Где же лучше всего искупаться и отдохнуть от городской суеты?

Озеро Суходольское: Громовский пляж – чистая вода, сосновый лес и отсутствие комаров

Ближайший населенный пункт: Громовское сельское поселение. Пляж на берегу живописного озера, окруженного сосновым лесом, в котором можно в жару укрыться в тени.

Берег здесь песчаный с плавным заходом в воду. Озеро — продолжение реки Вуокса, поэтому оно проточное, и вода здесь чистая и довольно холодная, редко прогревается выше 20–22 градусов.

Отдыхающие отмечают, что здесь почти не бывает комаров инет клещей. В лесу разбивают палаточный лагерь, к которому есть удобный заезд. Есть и подъезд для спуска катеров на воду. В августе в округе можно набрать черники и грибов.

В 21 километре по трассе от озера находятся пороги Лосева. Там расположена специально оборудованная смотровая площадка, а еще есть коттеджи или можно арендовать палатку.

Как добраться

От Петербурга можно доехать на машине за 2 часа. От поселка ж/д ст. Громово можно дойти пешком за полчаса. Из Девяткино до Громово ходит 859 автобус — 1 час 40 минут. Билет стоит 344 рубля.

Можно доехать и за пару часов на электричке от Финляндского вокзала, билет 311 рублей.

Раздолинское озеро: песчаные берега, рыбалка, деревянные идолы и чистейшая вода

Ближайшие населенные пункты: Сосново, Колосково, Раздолье. Водоем полностью находится в окружении соснового леса. Берега песчаные, много удобных мест для захода вводу, пляжи есть дикие и обустроенные.

Тут можно ловить рыбу, кататься на сапах и лодках. На озере четыре острова: Большой, Малый и два Березовых. Местные говорят, что здесь водятся раки — настолько чистая вода в озере. Как пишет «Яндекс Путешествия», в округе находится несколько санаториев и баз отдыха, где можно остановиться.

В Сосново построен современный храм Всех Русских Святых. Комплекс состоит из самого храма, звонницы, колокольни и входных ворот, выполненных в едином архитектурном стиле.

Раздолинское озеро отделено тонкой протокой от другого озера — Уловного. В лесах, окружающих этот водоем, спрятаны интересные достопримечательности — фигуры деревянных идолов. Точное их происхождение неизвестно.

Как добраться

От ближайшей железнодорожной станции «79 км» до озера нужно пройти полтора километра. Доехать можно с Финляндского вокзала. Дорога займет 1 час 40 минут. Билет стоит 242 рубля. По сортавальской трассе от Петербурга до озера можно доехать за полтора часа, это примерно 100 километров.

Можно сесть на автобус № 859 от ст. метро «Девяткино» и доехать до Сосново или Колосково. Добираться таким способом придётся долго: почти 2,5 часа.

Пляж Черемухинского залива: Ладожская нерпа, спокойная вода и вид на остров Коневец

Ближайший населенный пункт: поселок Черемухино. Черемухинский залив на западном побережье Ладожского озера, недалеко от водной системы Вуокса. Пляж находится поблизости от поселка Черемухино и базы отдыха «Чайка».

Здесь практически не бывает комаров, а в ветреную погоду озеро все равно остается спокойным, без больших волн. Пляжи песчаные, широкие, с плавным заходом в воду. А еще тут можно встретить ладожских нерп. Лучшее время для наблюдения за ними — раннее утро буднего дня, когда на пляже меньше всего отдыхающих.

Что интересного поблизости? Если добраться до соседнего Владимирского залива — по трассе чуть больше 20 километров — то можно посетить остров Коневец.

Главная его достопримечательность — Коневский мужской монастырь. От причала бухты Владимирская до острова ходит специальный монастырский катер «Святой князь Владимир». Дорога займет около часа. Чтобы посетить остров, нужно заранее получить разрешение его Паломнической службы.

Как добраться

Добраться на общественном транспорте не получится. На машине можно доехать до поляны в 50 метрах от пляжа.