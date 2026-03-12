Железнодорожная станция на краю света: куда ходит поезд, на который не купить билет, и кто на нем ездит

Станция, расположенная далеко за Полярным кругом: рельсы прокладывали 25 лет

О самой северной железнодорожной станции на Земле мало кто знает, и уж тем более мало кто бывал там лично. Но зависят от него очень и очень многие. Станция Карская расположена далеко за Полярным кругом. Сюда не продают билеты, а единственный поезд возит только для вахтовиков и рабочих месторождений. Об этом удивительном месте рассказал автор канала «Путешествия со смыслом».

Дорога, которую строили четверть века

Линия Обская – Бованенково – Карская протяжённостью 572 километра проходит по тундре, где нет ни городов, ни обычных дорог. Строить ее начали в 1986 году при СССР. На Всесоюзную ударную комсомольскую стройку перебрасывали бригады с БАМа — строителей с опытом работы на Севере. Планировали закончить в начале 1990-х, но не вышло. Реальные условия оказались сложнее расчётов, потом распался Советский Союз, а сроки освоения месторождений сдвинулись. К 1995 году уложили 224 километра пути — и стройка замерла на 16 лет.

Достраивать линию начали только в 2011 году. В общей сложности дорогу строили четверть века.

Рельсы на вечной мерзлоте

Главная проблема при строительстве на Ямале — вечная мерзлота. Если просто положить рельсы, грунт под насыпью начинает неравномерно таять, полотно проседает и «плывёт». Именно это произошло с другой северной дорогой — линией Салехард – Надым, проложенной в 1950-х. Технологий работы с мерзлотой тогда не было, и трассу забросили.

На Ямальской линии решили действовать иначе. Зимой в основание насыпи закладывали «ядро» из мёрзлого грунта, чтобы сохранить холод внутри и не дать мерзлоте под насыпью начать таять. Летом доводили насыпь сухим талым грунтом до проектного профиля.

Самый длинный мост за Полярным кругом

Самым сложным участком стал переход через реку Юрибей. Мост длиной почти 4 километра и массой больше 30 тысяч тонн построили с расчётом на 100 лет службы. Конструкция не перекрывает реку и сохраняет арктическую пойму. Открыли мост в 2009 году, и сегодня это самый длинный мост в мире за Полярным кругом.

Зимой на этих широтах мёрзлый грунт иногда «бахает» — трещина уходит вглубь. Для местных это привычный звук, для приезжих — пугающий.

По линии ходят только вагоны с техникой, платформы со стройматериалами и один поезд для вахтовиков. Пассажиры — люди, которые на несколько недель уезжают в тундру, где нет ни городов, ни привычной жизни.

Эта дорога — не для путешествий. Её строили, чтобы Север с его месторождениями вообще мог работать, чтобы на кухнях миллионов людей по всему свету был газ.

