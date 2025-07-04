Желтая дорога в Нарнию: где в Петербурге спрятан волшебный дворик из сказок

Чтобы попасть в Изумрудный город, не нужно три раза стучать каблуками и загадывать желание. Достаточно просто приехать на улицу Правды, 2-8. Именно здесь, среди обычных петербургских домов, притаился удивительный дворик, созданный по программе благоустройства. Переступив порог, вы сразу почувствуете – здесь пахнет чудесами!

По дороге из желтого кирпича: встреча с героями сказки

Первое, что бросается в глаза – это дорожка из желтого кирпича, прямо как в сказке про Волшебника Изумрудного города! Пройдя по ней, вы окажетесь у Фарамантовых ворот, которые словно охраняют волшебный мир.

На стенах домов можно увидеть барельефы доброй волшебницы Виллины, а в самом дворике вас встретят статуи любимых героев – Элли, Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Кажется, вот-вот из-за угла появится сам Великий и Ужасный Гудвин!

Сказочный дворик сегодня: волшебство вопреки всему

Большинство скульптур в Изумрудном городе сделаны из железа, а вот Страшила и некоторые другие герои отлиты из меди. Гудвин вообще предстает в виде цветочной клумбы, меняя свой облик в зависимости от сезона.

К сожалению, не все девять статуй дожили до наших дней – некоторые пострадали от вандалов. Но, несмотря на это, в Изумрудном дворике по-прежнему царит сказочная и радостная атмосфера. Здесь хочется забыть обо всех проблемах и просто поверить в чудо.

Изумрудный город на улице Правды – это уникальное место, которое доказывает, что сказка может жить совсем рядом, в обычном петербургском дворе.

Обязательно посетите этот волшебный уголок, чтобы вернуться в детство и вдохновиться на новые приключения! Как думаете, какого героя сказки вы встретили бы первым в этом дворике?

