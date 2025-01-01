Жемчужные ночи и величие Невы: так красиво написать о Петербурге мог только создатель «Трех мушкетеров»

Европеец был в восторге от России, но особенно его поразила северная столица.

Знаменитый французский писатель Александр Дюма, путешествуя по России, был очарован Санкт-Петербургом. Его впечатления, запечатленные в книге «Путевые впечатления. В России», передают уникальную атмосферу города на Неве, который Дюма описал с неподдельным восторгом.

Магия белых ночей

Дюма был поражен петербургскими белыми ночами, которые он называл невыразимыми словами:

«Ничто на свете, дорогие мои читатели, не поможет вам представить себе июньскую ночь в Санкт-Петербурге — ни перо, ни кисть. Это какое-то наваждение».

Писатель восхищался необычным светом, который, по его словам, одновременно бледный и сияющий, словно озаряет всё вокруг, создавая особую, почти мистическую атмосферу:

«Свет бледный, и всё же в нем нет ничего болезненного, он озаряет предметы сразу со всех сторон. И ни один предмет не отбрасывает тени».

Для Дюма белые ночи стали настоящим открытием, запомнившимся на всю жизнь.

Величие Невы

Нева и её пейзажи произвели на писателя не меньшее впечатление. Он назвал её великолепной и отметил, что благодаря этой реке Петербург — одна из немногих столиц мира, где пейзажи столь грандиозны.

«Нева — великолепна. С Деревянного моста она видна во всей своей красе. Благодаря этой величественной реке в немногих столицах есть такие грандиозные пейзажи, как в Санкт-Петербурге».

Город, который вдохновляет

Для Дюма Санкт-Петербург стал воплощением красоты и величия. Белые ночи, которые невозможно описать, и могучая Нева, украшающая город, оставили у него неизгладимое впечатление. Слова писателя, пропитанные восторгом, до сих пор вдохновляют ценителей красоты на путешествия в Северную столицу.