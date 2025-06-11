Готовим лодки: Ленобласть тонет в июньских ливнях — как пережить потоп и не остаться без крыши над головой

Циклон «Вейт» принес сильные дожди в Северную столицу и на территорию Ленинградской области, обернувшись настоящим бедствием для жителей многих районов.
В Ленобласти выпало до 86% месячной нормы осадков, что привело к масштабным подтоплениям: реки выходят из берегов, садоводства и деревни уходят под воду, а мосты находятся под угрозой разрушения.
Статистика стихии: 86% месячной нормы осадков за сутки
В Мшинской разлилась река Каменка, в Жуково — ручей Вагуй, а в Черном вода накрыла один мост и угрожает второму. Картина бедствия впечатляет и вызывает тревогу за судьбу местных жителей.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Петербурге за сутки выпало 15,4 мм осадков, что составляет 22% от июльской нормы.
В городе ситуация также непростая, но в Ленобласти дела обстоят гораздо хуже.
На территории региона дождей было еще больше — местами до 90% от месячной нормы.
«В Николаевской в осадкомеры метеорологов за последние 24 часа попало 25 мм осадков, в Сосново — 30 мм, в Киришах — 31 мм, в Волосово — 37 мм, в Новой Ладоге — 46 мм, в Кингисеппе -50 мм осадков — такие значения составляют от трети (34%) до двух третей (64%) от месячной нормы», — отметил синоптик.
По его словам, самым дождливым местом региона стала Белогорка, где за сутки выпало 63 мм небесной влаги (12 за ночь и 51 мм днем) — это 86% от июньской нормы дождей.
Последствия потопа: разрушения и угрозы для населения
Масштабные подтопления привели к серьезным разрушениям и создали угрозу для жизни и здоровья людей.
Синоптики прогнозируют продолжение дождей в ближайшие дни, что может усугубить ситуацию. Необходимо быть готовым к новым испытаниям и соблюдать меры предосторожности.
Жителям Ленобласти рекомендуется:
- Следить за новостями и предупреждениями МЧС.
- Избегать поездок в затопленные районы.
- В случае подтопления дома — отключить электричество и газ, покинуть помещение.
- Оказывать помощь соседям и нуждающимся.
- Обращаться за помощью к спасателям и местным властям.
Ливни и потопы в Ленобласти — это серьезное испытание для региона. Важно не поддаваться панике, сохранять спокойствие и оказывать помощь друг другу.