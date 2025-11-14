Городовой / Город / Зима берёт реванш: по России вдарит морозом сильнее, чем в прошлом году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Парадокс «Нового Дома»: в городе на Неве свыше сотни животных рискуют замерзнуть Город
Деревня за домом № 14: где на набережной Макарова растёт вишня и живёт курица Рита Город
«Лошади на Баржах?»: почему Наполеон так и не поплыл к Москве по каналам Петра I Город
Дорога без асфальта: между Петербургом и Калининградом заработала новая морская линия Город
«Зала на острове» в Петербурге: почему его название звучит так странно и что скрывается за его стенами Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Зима берёт реванш: по России вдарит морозом сильнее, чем в прошлом году

Опубликовано: 14 ноября 2025 05:38
Зима берёт реванш: по России вдарит морозом сильнее, чем в прошлом году
Зима берёт реванш: по России вдарит морозом сильнее, чем в прошлом году
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Температура будущей зимой может опускаться до минус 20 градусов и ниже.

Зима в России в этом году обещает быть холоднее прошлой, хотя температура, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, всё равно превысит средние значения для этого времени года.

Он подробно рассказал об ожидаемых климатических условиях в разговоре с РИА Новости.

«Наиболее вероятный сценарий такой, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы…
Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима»,

— уточнил синоптик.

Специалист отметил, что по расчетам этой зимой часто возможны периоды потепления и оттепели. Однако в прогнозе также обозначены дни, когда температура будет опускаться до -20 градусов и ниже.

Вероятность такого развития событий, как подчеркнул Вильфанд, составляет примерно 65–68%.

Тем временем в Петербурге зафиксирован первый снег нынешнего сезона.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью