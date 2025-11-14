Зима берёт реванш: по России вдарит морозом сильнее, чем в прошлом году

Зима в России в этом году обещает быть холоднее прошлой, хотя температура, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, всё равно превысит средние значения для этого времени года.
Он подробно рассказал об ожидаемых климатических условиях в разговоре с РИА Новости.
«Наиболее вероятный сценарий такой, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы…
Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима»,
— уточнил синоптик.
Специалист отметил, что по расчетам этой зимой часто возможны периоды потепления и оттепели. Однако в прогнозе также обозначены дни, когда температура будет опускаться до -20 градусов и ниже.
Вероятность такого развития событий, как подчеркнул Вильфанд, составляет примерно 65–68%.
Тем временем в Петербурге зафиксирован первый снег нынешнего сезона.