Топ-3 самых красивых водопадов Абхазии: где находятся, как называются, и как добраться

Сделать фото на фоне каждого из них — задача номер один.

Абхазия славится не только чистым морем, красивыми пляжами и горами, но и водопадами. Их на территории страны достаточно много. Собрали для вас топ-3 самых впечатляющих, чтобы друзья лопнули от зависти, глядя на ваши фотографии в социальных сетях. Места невероятно колоритные и захватывающие.

Шакуранский водопад

Этот водопад является одним из самых популярных. Он состоит из трех каскадов, а высота самого массивного составляет 250 метров. Находится он на востоке Абхазии, в Гульрипшском районе. Общественные автобусы туда не ходят, поэтому либо нужно брать экскурсию с гидом, либо арендовать авто (или мотоцикл).

«По нашему мнению, это самое красивое место, где мы были в Абхазии и в котором с нас не взяли денег за посещение, что даже удивило. Были одни, удалось даже искупаться в водопаде. Изгибы каньона впечатляют, нигде еще такого мы не встречали. Растения, белые камни, выступы скал, как будто там поработал ландшафтный дизайнер. Это надо видеть, фото не передает сказочности пейзажа. И воздух такой свежий, насыщенный», — пишут туристы в Сети.

Новоафонский водопад

Это рукотворный, а не природный водопад. Его создателями были послушники Ново-Афонского монастыря в XIX веке. Высота составляет примерно 70 метров, находится это творение в Гудаутском районе.

«Сюда, на водопад (сооружение 60-х годов) возят экскурсантов. В шаговой доступности находятся : ж/д платформа Псырцха, церковь Симона Кананита, Новоафонская пещера. Чуть дальше Новоафонский мужской монастырь и одна из дач Сталина. Так же можно подняться к Анакопийской крепости. Я брала индивидуальную экскурсию и не пожалела», — рассказывают путешественники.

Источник фото: legion-media

Гегский водопад

Это самый впечатляющий водопад в Абхазии, высотой около 70 метров. Помните, что природная достопримечательность расположена на высоте 530 метров над уровнем моря, поэтому там даже жарким летом достаточно холодно, разница температур достигает 10 градусов. Берите с собой теплые вещи, чтобы не замерзнуть.

«Один из красивейших и мощнейших водопадов, которые мы видели! Обязателен к посещению. Почувствуйте мощь природы». «Самое крутое — это дорога к водопаду, по горам на открытом Уазике. Сам водопад красивый, но не большой». «Потрясающе! Очень понравилось!!! Самим не добраться, заказали джиппинг-тур! Место потрясающее, очень рекомендую!».

Источник фото: legion-media

Есть в Абхазии еще великолепные Акармарские водопады. Их три: Святой, Великан и Ирина. Посетить можно и Ольгинские. Всего 20 километров от Сухума, и вы на месте.

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Источник фото: legion-media