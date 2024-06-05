Не только ачапу и кукурузную лепешку: топ-5 блюд, которые нужно обязательно попробовать в Абхазии

Абхазия — горная страна, которая расположилась вдоль побережья Черного моря. В 2023 году ее посетило около полутора миллионов туристов, а в этом цифра явно будет больше. Едут туда не только за красивыми пейзажами, но и за вкусной пищей. Вот топ-5 блюд, которые обязательно нужно отведать на курорте.

Ачапа

Это традиционная грузинская закуска, которая очень напоминает пхали. Готовится она из измельченного грецкого ореха, вареных овощей, специй и зелени. Все смешивается до однородной массы, подается в виде шариков. В Абхазии обязательно отведайте апачу с колючкой. Такого вы точно нигде больше не попробуете. Зеленые шарики делают из шпината и зеленой фасоли, а красные — из свеклы или красной фасоли. Это настоящее блюдо и для праздничного стола, и будней.

Акудрца

Это традиционный суп, который умеют готовить все хозяйки. В его составе фасоль, лук, чеснок, кукурузная мука, зелень и, конечно же, аджика. Повара сдабривают блюда красным перцем, подавая его с лепешкой и кинзой. Яство можно отведать в любом кафе или в гостях. Рецепт у каждого свой, поэтому лучше сравнить вкус в нескольких местах, чтобы уже составить свой топ лучшего горячего.

Солянка

Если вы считаете солянку исконно русским блюдом, то вы ошибаетесь. В Абхазии ее готовят чуть ли не каждый день, но от нашей она отличается своей густотой. Ложка должна стоять. Также добавляют в бульон хмели-сунели, аджику, острые пряности. Одной порцией можно насытиться до самого вечера. Бульон, кстати, невероятно насыщенный. Туда добавляются не только кости, мясо, колбасы, но обязательно копчености. Вы точно попросите добавку.

Лобио

В Абхазии это блюдо называют еще аиладжь или акуд. Отварную фасоль тушат в томатном соусе, приправляют, естественно, кинзой, чесноком, аджикой, специями. Сверху посыпают рассольным сыром и подают в качестве гарнира с лепешкой.

Источник фото: Legion-Media

Аджапсандал

Это закуска или горячий салат, который обожают в Абхазии. Овощи, а именно баклажаны, томаты, сладкий перец, готовятся на мангале, затем с них снимается кожица, все мелко режется, посыпается зеленью, специями. Подается с пылу с жару. Обязательно берите хлеб или лаваш, чтобы макать его в сок. Это безумно вкусно.

Читайте также:

Источник фото: Legion-Media