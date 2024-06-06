Какие цены на продукты в Абхазии, и где лучше закупаться

Абхазию считают достаточно бюджетным направлением для отдыха. Многие туристы полагают, что там они смогут питаться за копейки, однако на деле это не совсем так. Цены на местных курортах вполне сопоставимы с российскими, однако сэкономить можно, если знать, где и когда лучше отовариваться.

Какие продукты стоят дешевле

Прежде всего, сэкономить можно на товарах местного производства. Это сыры, копченое мясо, спиртное домашнего производства, аджика, мед, выпечка, варенье, соки, компоты и чурчхела. Цены на них вполне приемлемые, а качество на высоте. Все остальное в страну завозят из-за рубежа: из России и Турции. Импортные продукты стоят дороже.

Как разнятся цены в магазинах

В местечковых магазинчиках покупать продукты невыгодно. Зачастую там даже нет ценников, а потому для туристов могут заломить цену. Кроме того, в таких точках не всегда можно расплатиться картами. Даже домашние лакомства в маленьких продуктовых обходятся недешево. Самса и чебуреки стоят по 130–150 рублей, пахлава — 100 рублей, мороженое — 85–100 рублей.

Источник фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

Источник фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

В крупных супермаркетах ситуация иная. И ассортимент, и цены в них порадуют. В Гагре пользуется популярностью магазин «Ассорти», а в Сухуме можете смело отправляться в «Волну». Там можно найти пельмени ручной лепки за 400 рублей за 900 граммов, эклеры за 35 рублей и свежую выпечку. Десяток яиц обойдется в среднем в 95 рублей, стоимость хлеба стартует от 27 рублей, а абхазское вино можно приобрести по 240 рублей за бутылку.

Источник фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

Источник фото: Alexander Legky / Global Look Press / Global Look Press

Какие цены на рынках

Выгодно закупить продукты можно и на рынках. Там вы сможете приобрести вкусности, чтобы привезти домой в качестве сувениров. Стоить они будут дешевле, чем на дегустационных экскурсиях. Чай и травы продают по 200–300 рублей за упаковку, варенье из фейхоа — по 100–200 рублей за небольшую баночку, чурчхелу — по 50–100 рублей за штуку. А вот цены на фрукты и овощи почти не отличаются от магазинных.

Чтобы сэкономить, нужно приходить на рынок ранним утром или, наоборот, к закрытию. В 6–7 часов утра и в 15–16 часов дня продавцы торгуются куда охотнее.

Источник фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

Источник фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

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Источник фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press