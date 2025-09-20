«Золотой участок» М-11: россияне жалуются на рост цен поездки из Москвы в Петербург

Первый участок М-11 «Москва — Санкт-Петербург» давно прозвали «золотым». Отрезок с 15-го по 58-й километр — всего 43 километра — принадлежит не «Автодору», а частной «Северо-Западной концессионной компании».

Именно здесь сосредоточен основной поток: дорога в Шереметьево, дачи Подмосковья, путь на Тверь и Петербург.

Высокий спрос позволяет держать цены на уровне, который раздражает даже привычных автомобилистов.

Новый рост тарифов

С 12 мая 2025 года компания снова повысила расценки, объяснив это «сезонной нагрузкой от дачников». Теперь больше всего платить приходится именно в пятницу и субботу, а также по абонементам.

Водители же воспринимают это как очередной удар по кошельку — социальные сети полны жалоб и мемов о том, что М-11 превращается в «дорогу для избранных».

Сколько стоит поездка

В пятницу и субботу днём: 1600 рублей (37,2 рубля за километр).

Ночью: 800 рублей.

В будни днём: 1030 рублей.

В воскресенье: 1150 рублей.

Типичный дачник, выехавший вечером в пятницу и вернувшийся в воскресенье вечером, отдаст за 43 км туда-обратно 3200 рублей.

И это только начало маршрута: полный проезд по трассе «Нева» от Москвы до Петербурга обойдётся теперь от 5150 до 7000 рублей, жалуются автомобилисты в комментариях на Дзене.

Есть ли альтернатива

Формально альтернатива есть — бесплатная М-10. Но она постоянно стоит в пробках, а ночной проезд по М-11 (с 01:00 до 06:00 за 800 рублей) доступен далеко не всем. Существуют скидки по транспондеру, но только «правильного» оператора.

В итоге водители всё чаще сравнивают поездку по «золотому участку» с билетами на поезд или самолёт. И всё чаще выбирают железную дорогу или авиаперелёт: выходит дешевле и спокойнее.

Рост тарифов вновь поставил вопрос: должен ли государственный регулятор вмешаться в ценообразование на платных трассах, или водителям остаётся только выбирать между пробкой и ударом по кошельку?