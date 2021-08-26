В Москве полиция задержала парней, которые распылили женщине в лицо газовый баллончик, а сам процесс снимали на видео, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.
Российское посольство в США призвало Вашингтон не размещать гиперзвуковые ракеты на территории Европы – это дестабилизирует ситуацию и повысит риски конфликта. Такое заявление ведомство опубликовало в своем Twitter.
России пообещали «новый пакет санкций» из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше». С таким заявлением в эфире CNN выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Российский сенатор Алексей Пушков поделился «плохими новостями» для Украины, которая рассчитывала на военную мощь Штатов в черноморском бассейне. В своем Telegram-канале он напомнил о надеждах Киева на то, что Америка нарастит свое военное присутствие в этом регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться на территории Донбасса. С таким обращением украинский глава выступил в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призвал членов альянса поддерживать оборонный потенциал для борьбы с «агрессией» России.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал вопрос журналиста британского телеканала BBC, заданный президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter российского сенатора.
После смерти девушки в прямом эфире, организованном видеоблогером Reeflay, российские сенаторы выступили с предложением запретить так называемые «треш-стримы». Об этом сообщает РИА Новости.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко неизбежно проиграет оппозиционным силам из-за слабости информационной политики. Как сообщает РИА Новости, такое мнение в своем Telegram-канале высказал член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание польского депутата, призвавшего Запад ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя инцидент с задержанием россиян в Минске, указал на просчет белорусского лидера Александра Лукашенко. По его словам, президент слишком поспешно поддался украинской провокации вместо того, чтобы тщательно разобраться в ситуации. Об этом пишет «РИА Новости».
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает обоснованным применение ограничительных мер экономического характера в отношении государств, которые действуют таким образом против России. Как сообщает РИА Новости, об этом сенатор написал в своем микроблоге в Twitter.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление специального представителя президента Соединенных Штатов Америки Маршалла Биллингсли о необходимости сворачивания Москвой программ по разработке ракет с ядерной силовой установкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что без России Украина потеряет «смысл своего существования». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал сенатора.
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ответил на обвинение сенатора Алексея Пушкова, который упрекнул его в «геополитической капитуляции». Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков прокомментировал распространяемую информацию о якобы высказанных им призывах ввести санкции против отечественных артистов, которые мигрировали за рубеж и критикуют оттуда Россию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter парламентария, подобных заявлений политик не делал.
Украинский президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail ответил, посетил бы он парад Победы в Москве, если бы получил соответствующее приглашение. По словам Зеленского, он не сделал бы этого в любом случае, передает ИА «REGNUM».
Выявленные в Пекине новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 являются очень странными и вызывают много вопросов. Как сообщает РИА Новости, об этом в своем микроблоге в Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий 24 июня в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на микроблог сенатора в Twitter.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков прокомментировал слова декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода об отношении к расовым различиям в России.