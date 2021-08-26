Алексей Пушков

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Украинский президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail ответил, посетил бы он парад Победы в Москве, если бы получил соответствующее приглашение. По словам Зеленского, он не сделал бы этого в любом случае, передает ИА «REGNUM».