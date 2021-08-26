Все новости / Алексей Пушков

Алексей Пушков

Политика
Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе
Российское посольство в США призвало Вашингтон не размещать гиперзвуковые ракеты на территории Европы – это дестабилизирует ситуацию и повысит риски конфликта. Такое заявление ведомство опубликовало в своем Twitter.
20 июл 2021 08:50
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Навального
России пообещали «новый пакет санкций» из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше». С таким заявлением в эфире CNN выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
21 июн 2021 09:21
Политика
Пушков обнаружил «плохие новости» для Украины
Российский сенатор Алексей Пушков поделился «плохими новостями» для Украины, которая рассчитывала на военную мощь Штатов в черноморском бассейне. В своем Telegram-канале он напомнил о надеждах Киева на то, что Америка нарастит свое военное присутствие в этом регионе. 
31 май 2021 11:20
Политика
Зеленский призвал Путина встретиться в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера Владимира Путина встретиться на территории Донбасса. С таким обращением украинский глава выступил в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.  
21 апр 2021 08:23
Политика
Пушков ответил Столтенбергу на слова о российской «агрессии»
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее призвал членов альянса поддерживать оборонный потенциал для борьбы с «агрессией» России.
28 янв 2021 13:37
Политика
Алексей Пушков раскритиковал вопрос журналиста BBC Владимиру Путину
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал вопрос журналиста британского телеканала BBC, заданный президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter российского сенатора.
18 дек 2020 10:18
Политика
Сенатор Пушков отметил роль информполитики в белорусском кризисе
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко неизбежно проиграет оппозиционным силам из-за слабости информационной политики. Как сообщает РИА Новости, такое мнение в своем Telegram-канале высказал член Совета Федерации России Алексей Пушков.
17 авг 2020 08:39
Политика
Пушков назвал абсурдными обвинения в адрес России из-за митингов в Белоруссии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание польского депутата, призвавшего Запад ввести санкции в отношении России из-за протестов в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
14 авг 2020 09:11
Политика
Пушков оценил версию об «украинской постановке» при аресте россиян под Минском
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя инцидент с задержанием россиян в Минске, указал на просчет белорусского лидера Александра Лукашенко. По его словам, президент слишком поспешно поддался украинской провокации вместо того, чтобы тщательно разобраться в ситуации. Об этом пишет «РИА Новости».
07 авг 2020 14:48
Политика
Пушков назвал обоснованными меры по расширению санкций в отношении Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает обоснованным применение ограничительных мер экономического характера в отношении государств, которые действуют таким образом против России. Как сообщает РИА Новости, об этом сенатор написал в своем микроблоге в Twitter.
29 июл 2020 11:37
Политика
Пушков отреагировал на требования США по прекращению разработок ядерных ракет
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление специального представителя президента Соединенных Штатов Америки Маршалла Биллингсли о необходимости сворачивания Москвой программ по разработке ракет с ядерной силовой установкой. Об этом сообщает РИА Новости.
22 июл 2020 09:02
Политика
Пушков объяснил, почему Украине «никак не обойтись» без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что без России Украина потеряет «смысл своего существования». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал сенатора.
17 июл 2020 09:47
Политика
Горбачев назвал «чепухой» упрек Пушкова в «геополитической капитуляции»
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ответил на обвинение сенатора Алексея Пушкова, который упрекнул его в «геополитической капитуляции». Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
16 июл 2020 13:56
Общество
Пушков предложил запретить въезд критикующим Россию зарубежным артистам
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков прокомментировал распространяемую информацию о якобы высказанных им призывах ввести санкции против отечественных артистов, которые мигрировали за рубеж и критикуют оттуда Россию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter парламентария, подобных заявлений политик не делал.
10 июл 2020 11:24
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Украинский президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail ответил, посетил бы он парад Победы в Москве, если бы получил соответствующее приглашение. По словам Зеленского, он не сделал бы этого в любом случае, передает ИА «REGNUM».
23 июн 2020 13:50
Политика
Пушков прокомментировал новые случаи COVID-19 в Китае
Выявленные в Пекине новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 являются очень странными и вызывают много вопросов. Как сообщает РИА Новости, об этом в своем микроблоге в Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
22 июн 2020 09:40
Политика
Сенатор Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать Зеленского на парад Победы
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий 24 июня в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на микроблог сенатора в Twitter.
12 июн 2020 08:19
Политика
Алексей Пушков ответил на слова историка из США о России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков прокомментировал слова декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода об отношении к расовым различиям в России.
09 июн 2020 09:34
Эксклюзив
Последние новости
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Базовый гардероб для 40-летних: эти уловки превратят любую даму в икону моды Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес