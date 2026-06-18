Чего стоит опасаться в Таиланде - местная кухня и климат тут ни при чем: расслабляться нельзя даже на отдыхе

Как "разводят" туристов в Таиланде

С мошенниками можно встретиться не только во время отдыха в Турции или Египте, но в Таиланде. На первый взгляд местные кажутся честными, приветливыми и добрыми, но все-таки стоит соблюдать внимательность. Каких "разводов" нужно избегать каждому туристу?

Такси

После прилета в Таиланд следует отказаться от такси в аэропорту. Именно там орудуют недобросовестные “бомбилы”, которые называют сначала низкую стоимость, но позже увеличивают ее в несколько раз. Лучше отправляться на автобусе или заказывать такси заранее.

Гиды

После прилета в Таиланд будьте готовы, что гид начнет навязывать вам различные экскурсии. Это не является заботой о вашем отдыхе, ведь он называет более высокие цены, чем они есть на самом деле. Иногда накрутка составляет 300-1000%, сообщает портал "Piki-Trip".

Фотографии с животными

Если вам на улице предложат подержать котенка, птицу, лемура или другую живность, то стоит понять, что за это придется заплатить. Зазывалы называют астрономические суммы, из-за чего придется ругаться, просить помощи и т.д. Не нужно забывать, что животные могут являться переносчиками заболеваний.

Аренда байка

Лучше всего бронировать байк заранее, а не договариваться на месте. Никогда нельзя оставлять в залог паспорт, так как существует вероятность, что вы не сможете вернуться домой. Перед арендой обязательно снимите состояние транспортного средства на телефон, требуйте договор. Помните, что закон всегда защитит тайца, поэтому соблюдайте предосторожности.

Опыт автора

“Я была в Таиланде год назад. Сразу наткнулась на недобросовестного водителя такси. Он был настолько настойчив, что мне едва удалось избежать поездки. Держитесь от таких “бомбил” подальше”, - рассказала Полина Аксенова.

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