1,75 млн за 13 лет стажа: суровая арифметика петербургского авторынка в 2026 году

Средняя стоимость автомобиля с пробегом увеличилась на 10,4%.

Цены в Петербурге продолжают удивлять. Сейчас средний ценник на машину с пробегом дополз до 1,75 млн рублей, сообщает "ДП" со ссылкой на онлайн-сервис "Авто.ру".

С начала года стоимость подскочила на 10%.

Что вы получите за эти деньги? Чуда не ждите. Типичный вариант за 1,75 млн — это «старичок» возрастом 13 лет с пробегом под 180 тысяч километров.

По сути, мы платим огромные деньги за машины, которые уже давно должны стоять на покое, а не на витрине.

Смотрим много, покупаем мало

Интерес к б/у рынку вырос на четверть. Люди активно листают объявления, но есть проблема: самих машин больше не становится. Выбор замер на месте, а спрос растет.

Самый ходовой товар — это «народные любимцы» прошлых лет:

Ford Focus и Hyundai Solaris;

Kia Rio и VW Polo;

Skoda Octavia.

Это те машины, которые понятны в ремонте и на которые еще можно найти запчасти без седых волос.

Импорт: Корея уходит, Китай наступает

С ввозом машин из-за границы начались странности. Впервые за долгое время импорт просел. В мае ввезли чуть больше 35 тысяч машин.

Главные тренды ввоза:

Япония всё еще лидер. Половина всех «бэушек» едет оттуда. Праворульные Honda Freed — настоящий хит. Корейский обвал. Поставки из Кореи рухнули в 3 раза. Сказались санкции и запреты на вывоз машин с моторами больше 2 литров. Китайский рывок. Ввоз подержанных авто из КНР вырос почти вдвое. Причем это не только «электрички», но и вполне привычные кроссоверы вроде Volkswagen Tayron (китайской сборки).

Что в итоге?

Рынок стал «рынком продавца». Машин мало, они старые, но стоят как новые пять лет назад. Если вы планируете покупку, готовьтесь долго искать живой экземпляр.

Ранее «Городовой» рассказывал, за какие «парковочные грехи» в Петербурге теперь официально разрешили не платить штраф.