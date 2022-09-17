Об этой истории мало кто знал.
Уехавшие из России артисты называют разные причины отъезда.
Появились интригующие подробности о судьбе Верки Сердючки.
Выступление украинского артиста вызвало негативную реакцию у российского депутата
Певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, назвал свое исполнение песни об идеологе украинского национализма Степане Бандере «импровизацией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью певца порталу «Страна.ua».
Трейлер украинской семейной комедии «Большая прогулка» опубликован на YouTube-канале FILM.UA Group. Неожиданным гостем картины стал всенародно любимый певец Андрей Данилко, более известный в образе Верки Сердючки. Это первая песня Сердючки на украинском языке за последние 20 лет.
Организаторам новогодних концертов дорого обходится участие Верки Сердючки
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Украинский певец Андрей Данилко высказал свою точку зрения относительно низкой оценки, которую получила страна на конкурсе песни «Евровидение – 2018».
18 ноября Гранд Отель Европа Верка Сердючка & Band «Grand Collection 54» Ужин и эксклюзивный концерт «Grand Collection 54» - Ужин со Звездой (Верка Сердючка
28 и 29 Июня Верка Сердючка Успешная, эпатажная, непредсказуемая…эта «гарная дивчина» никого не оставляет равнодушным! Впервые за пять лет Театр Андрея Данилко представляет шоу, показать которое под
Так сложилось, что песни военных моряков на сцене исполняют обычно певцы-профессионалы. В лучшем случае их одевают в матросскую форму.
Год назад ФК "Петротрест", занявший третье место в зоне "Запад" второго российского дивизиона, чествовали в ресторане "Лесной".