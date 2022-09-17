«Не надо выдумывать»: Верка Сердючка оправдалась за песню о Бандере

Певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, назвал свое исполнение песни об идеологе украинского национализма Степане Бандере «импровизацией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью певца порталу «Страна.ua».