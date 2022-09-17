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Андрей Данилко

Общество
«Не надо выдумывать»: Верка Сердючка оправдалась за песню о Бандере
Певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, назвал свое исполнение песни об идеологе украинского национализма Степане Бандере «импровизацией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью певца порталу «Страна.ua».
28 янв 2022 12:05
Шоу-бизнес
В сети появился трейлер комедии с Веркой Сердючкой
Трейлер украинской семейной комедии «Большая прогулка» опубликован на YouTube-канале FILM.UA Group. Неожиданным гостем картины стал всенародно любимый певец Андрей Данилко, более известный в образе Верки Сердючки. Это первая песня Сердючки на украинском языке за последние 20 лет.  
26 янв 2022 12:59
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