Киев явно готовит военную агрессию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, поэтому Москва должна организовать на юго-восток Украины поставки отдельных видов вооружений. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сообщает «Интерфакс».
Поправки, внесенные правительством России ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, соответствуют проведенным ранее обсуждениям.
Президент Владимир Путин выступил с критикой введения ограничений с QR-кодами на транспорте в преддверии Нового года. Об этом сообщает РИА Новости.
Команда главы города Александра Беглова много сделала для того, чтобы получить контроль над парламентом Петербурга, продвинув в ЗакС вице-губернатора Александра Бельского. Но широко примененный на выборах админресурс не помог избавить парламент от людей, лояльных предыдущему спикеру Вячеславу Макарову. Кроме того, скандальный флер петербургскх выборов привлек внимание федерального центра, в частности, ЦИК, к действиям администрации города. Все происходящее неизбежно отразится на перспективах и самого Бельского, и губернатора Беглова, полагают аналитики.
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не приехал в штаб ее общественной поддержки на Кутузовском проспекте. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, причина была уважительной – политик заболел.
В четверг, 9 сентября, российский президент Владимир Путин огласил города, которые будут удостоены звания «Город трудовой доблести».
На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) установили памятник князю Александру Невскому. Об этом рассказал журналист, ведущий передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов. В мероприятии принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
В «Единой России» обеспокоены растущими ценами на продукты питания, в частности – на овощи. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что необходимо снизить на них цены уже за ближайшие две недели.
Российский президент Владимир Путин одобрил предложение расширить список из 20 российских городов, получивших почетное звание «Город трудовой доблести», и добавить в него еще 11 населенных пунктов. С такой идеей выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак, пишет «РИА Новости».
На завтрашнем ежегодном отчете губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова перед депутатами ЗакСа возможны провокации из-за решения главы города об ограничении доступа парламентариев к «депутатской поправке». Возможность этого обсуждается в медиа-среде.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пытается остаться работать в городе, чтобы сохранить имеющиеся денежные потоки и влияние в Северной столице. Ради этого он готов пойти даже против партийной дисциплины.
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не желает покидать «насиженное» место главы петербургского парламента несмотря на официальное заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчака об участии Макарова в предстоящих выборах в Госдуму. Политологи полагают, что политик таким образом не только пиарит свою кампанию, но и пытается поторговаться с вышестоящими управленцами.
Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров начал агитационную программу в преддверии парламентских выборов, развесив в Петроградском районе баннеры по случаю празднования Дня Победы. Попытка полковника заручиться поддержкой электората за счет значимого для россиян события встретила негативную реакцию со стороны петербуржцев.
Президент России Владимир Путин положительно отнесся к идее активного участия волонтеров в политической жизни страны. Об этом он сказал во время встречи с участниками акции «Мы вместе» 4 марта, пишет ТАСС.
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы. Об этом сообщает ТАСС.
Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о штрафах в размере до 150 тысяч рублей госслужащим, которые позволяют себе хамские высказывания в адрес народа.
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 10 июня, одобрила в первом чтении законопроект, в рамках которого для граждан пенсионного возраста, а также для бизнеса предлагается ввести отсрочку платежей по задолженностям. Об этом пишет «РИА Новости».
Пособие увеличено в два раза на фоне борьбы с экономическими последствиями коронавирусной пандемии.
В Государственной думе России рассмотрят законопроект, предусматривающий административное наказание для государственных служащих, которые позволили себе хамское высказывание или поведение.
Сегодня, 31 января, секретарь «Единой России» Андрей Турчак заявил, что контролеры больше не могут выгонять детей на улицу, если не оплачен проезд.