Все новости / Андрей Турчак

Андрей Турчак

Политика
Турчак: Россия должна поставить вооружение ЛНР и ДНР
Киев явно готовит военную агрессию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, поэтому Москва должна организовать на юго-восток Украины поставки отдельных видов вооружений. Об этом заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сообщает «Интерфакс».
26 янв 2022 17:31
Город
Бельский может стать орудием выдавливания Беглова из Смольного
Команда главы города Александра Беглова много сделала для того, чтобы получить контроль над парламентом Петербурга, продвинув в ЗакС вице-губернатора Александра Бельского. Но широко примененный на выборах админресурс не помог избавить парламент от людей, лояльных предыдущему спикеру Вячеславу Макарову. Кроме того, скандальный флер петербургскх выборов привлек внимание федерального центра, в частности, ЦИК, к действиям администрации города. Все происходящее неизбежно отразится на перспективах и самого Бельского, и губернатора Беглова, полагают аналитики.
02 окт 2021 09:35
Политика
Турчак объяснил, почему Медведева не было в штате ЕР
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не приехал в штаб ее общественной поддержки на Кутузовском проспекте. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, причина была уважительной – политик заболел.
20 сен 2021 08:51
Общество
Лавров открыл памятник Александру Невскому у МГИМО
На территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) установили памятник князю Александру Невскому. Об этом рассказал журналист, ведущий передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов. В мероприятии принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
01 сен 2021 19:39
Общество
Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение двух недель
В «Единой России» обеспокоены растущими ценами на продукты питания, в частности – на овощи. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что необходимо снизить на них цены уже за ближайшие две недели.   
19 июл 2021 20:39
Политика
Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание города трудовой доблести
Российский президент Владимир Путин одобрил предложение расширить список из 20 российских городов, получивших почетное звание «Город трудовой доблести», и добавить в него еще 11 населенных пунктов. С такой идеей выступил секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак, пишет «РИА Новости».  
20 май 2021 19:33
Общество
Приостановка «депутатской поправки» обострила ситуацию в ЗакС накануне отчета Беглова
На завтрашнем ежегодном отчете губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова перед депутатами ЗакСа возможны провокации из-за решения главы города об ограничении доступа парламентариев к «депутатской поправке». Возможность этого обсуждается в медиа-среде.
11 май 2021 15:51
Город
Спикер ЗакСа Макаров поставил личные интересы выше партийной дисциплины
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пытается остаться работать в городе, чтобы сохранить имеющиеся денежные потоки и влияние в Северной столице. Ради этого он готов пойти даже против партийной дисциплины.  
06 май 2021 19:58
Общество
Макаров хочет «усидеть на двух стульях»
Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не желает покидать «насиженное» место главы петербургского парламента несмотря на официальное заявление секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчака об участии Макарова в предстоящих выборах в Госдуму. Политологи полагают, что политик таким образом не только пиарит свою кампанию, но и пытается поторговаться с вышестоящими управленцами.
04 май 2021 15:00
Общество
Спикер ЗакСа Макаров использует День Победы в своей предвыборной кампании
Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров начал агитационную программу в преддверии парламентских выборов, развесив в Петроградском районе баннеры по случаю празднования Дня Победы. Попытка полковника заручиться поддержкой электората за счет значимого для россиян события встретила негативную реакцию со стороны петербуржцев.
23 апр 2021 17:06
Политика
Путин поддержал участие волонтеров в политике
Президент России Владимир Путин положительно отнесся к идее активного участия волонтеров в политической жизни страны. Об этом он сказал во время встречи с участниками акции «Мы вместе» 4 марта, пишет ТАСС. 
04 мар 2021 19:38
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о штрафах в размере до 150 тысяч рублей госслужащим, которые позволяют себе хамские высказывания в адрес народа.  
07 июл 2020 18:40
Общество
Госдума поддержала проект об отсрочке по долгам для пенсионеров и бизнеса
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 10 июня, одобрила в первом чтении законопроект, в рамках которого для граждан пенсионного возраста, а также для бизнеса предлагается ввести отсрочку платежей по задолженностям. Об этом пишет «РИА Новости».
11 июн 2020 13:12
Общество
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамское поведение
В Государственной думе России рассмотрят законопроект, предусматривающий административное наказание для государственных служащих, которые позволили себе хамское высказывание или поведение.
12 май 2020 10:23
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