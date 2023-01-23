Анна Заворотнюк

Дочь артистки готова была пойти на все, лишь бы это прекратилось.
В этом году все пошло не так как обычно.
Совсем не выглядит на свой возраст.
Наследница и не думает о тяжелом положении родительницы.
Прошло уже четыре мучительных года.
Девушка с ангельской внешностью.
От поклонниц не будет отбоя.
Отношения в семье далеки от душевных.
Дочь актрисы выложила в Сеть часть семейного видео.
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» редко делится подробностями о своих близких.
Наследница «прекрасной няни» растет ее точной копией, но в детстве чуть не пошла на членовредительство из-за комплексов.
Дочь «прекрасной няни» поделилась роликом с четвероногим пушистиком.
Наследница «прекрасной няни» рассказала, на какую тему не хочет говорить.
Артистка поделилась своим опытом общения с телефонными вымогателями.
Наследница «прекрасной няни» вынуждена была ответить на вопросы подписчиков.
Свыше 200 тысяч человек ежедневно следят за жизнью дочери онкобольной актрисы.
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк агрессивно реагирует на все, что связано с болезнью матери.
Блогерша привыкла общаться со своими подписчиками насмешливо.
Дочь знаменитой «прекрасной няни» призналась, что никто не знает ее диагноза.
Наследница «прекрасной няни» пожаловалась на кардинальные изменения в фигуре.