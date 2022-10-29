Арнольд Шварценеггер

Гены есть гены.
Экс-губернатор Калифорнии посвятил почившему политику целый пост.
Худрук Московского театра Олега Табакова поставил под сомнение умственные способности голливудской звезды.
На днях Железному Арни исполнилось 75 лет.
Британо-австралийская актриса Мириам Маргулис вспомнила неприятный прецедент со съемок боевика «Конец света».
Бывший губернатор Калифорнии потерял семью и деньги из-за своей невоздержанности.
Поклонникам звездной пары позволили взглянуть на повседневность молодых родителей.
Крепкими у звезды боевиков оказались не только мускулы.