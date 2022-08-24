Все новости / Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков

Шоу-бизнес
Борис Гребенщиков познакомит слушателей с новыми песнями из альбома «Время N» в акустической обработке
Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» долго не выходил на сцену, но в последнее время всё чаще стал давать концерты в Северной столице. Всё потому, что повод появился –
09 июл 2018 16:46
Шоу-бизнес
Благотворительный концерт с участием Бориса Гребенщикова и других
Уже в четвертый раз известные музыканты собираются для сбора средств старейшей в Петербурге общественной организации помощи бездомным людям, «Ночлежки». Концерт пройдёт 27 сентября в клубе
26 сен 2016 16:25
Шоу-бизнес
Борис Гребенщиков со своей легендарной рок-группой даст концерт в Петербурге
«Аквариум» - старейшая и самая известная российская рок-группа. Уже 40 лет фронтмен коллектива Борис Гребенщиков вдохновляет своей музыкой поклонников, привлекает новых слушателей. БГ – это имя
28 мар 2016 14:44
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