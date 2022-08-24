Правда, пока что доходами от пассивного заработка даже и не пахнет.
Эстрадная певица впервые узнала о страшном диагнозе в США.
Фото в соцсети выложил Максим Галкин.
Удалось ли разрешить конфликт, пока не уточняется
19 декабря Борис Гребенщиков со своей группой АКВАРИУМ даст свой традиционный декабрьский большой концерт. В этот раз на новой площадке - в КСК «Сибур Арена».
Трогательной фотографией с возлюбленным артистка поделилась в своем Instagram
Ежегодно проект из Северной столицы ROOF FEST радует жителей города зажигательными концертами на крышах. В этом году планируется, что на необычных площадках под открытым небом выступят Леонид
Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» долго не выходил на сцену, но в последнее время всё чаще стал давать концерты в Северной столице. Всё потому, что повод появился –
В первый четверг июня поклонники легендарной группы «Аквариум» поздравят кумиров выходом нового альбома «Время N» и исполнят вместе с ними такие уже известные песни с
Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» давно не давал концертов в Северной столице. Но в марте это изменится. Тем более что и повод появился – презентация нового альбома
Культурный центр «Сердце» отметил 14 февраля свой первый День рождения большим концертом и открытием бюста Бориса Гребенщикова. Коллектив «Сердца» при горячем участии
26 января в Музее современного искусства «Эрарта» стартует уникальная выставка человека, чьё имя озаглавило целую эпоху — Борис Гребенщиков. Музыкант, актёр, поэт, художник,
Петербургский Президентский физико-математический лицей №239 третий год подряд становится во главе рейтинга самых лучших школ России. Здесь в свое время учились лауреаты премии Филдса Станислав
Британский регги, туарегский блюз, ирландский фьюжн и многие другие жанры представит фестиваль всемирной музыки «Части света», который пройдет в Северной столице в
Уже в приближающееся воскресенье поклонники легендарной группы «Аквариум» поздравят кумиров с 45-летием и споют вместе с ними лучшие и самые любимые композиции. Санкт-Петербург
Ко дню работников сферы образования традиционно составили рейтинг лучших школ в нашей стране. В этом году первое место присудили учреждению из Петербурга – Президентскому
Уже в четвертый раз известные музыканты собираются для сбора средств старейшей в Петербурге общественной организации помощи бездомным людям, «Ночлежки». Концерт пройдёт 27 сентября в клубе
«Я видел рок-н-ролл» – так называется фотопроект Игоря Мухина, выставленный на всеобщее обозрение в государственном музейно-выставочном центре. Чёрно-белые портреты легенд музыки
«Аквариум» - старейшая и самая известная российская рок-группа. Уже 40 лет фронтмен коллектива Борис Гребенщиков вдохновляет своей музыкой поклонников, привлекает новых слушателей. БГ – это имя
Вчера известная американская певица, актриса и музыкальный продюсер Джоанна Стрингрей опубликовала на своем официальном сайте редкие фотографии своей поездки в СССР. На снимках можно увидеть звезд