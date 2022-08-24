Борис Гребенщиков познакомит слушателей с новыми песнями из альбома «Время N» в акустической обработке

Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» долго не выходил на сцену, но в последнее время всё чаще стал давать концерты в Северной столице. Всё потому, что повод появился –