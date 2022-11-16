Дмитрий Харатьян

«Пьянству – бой»: 5 отечественных звезд, которые полностью отказались от спиртного

Алкоголь – сила разрушительная. Ему все равно кто им увлекся – звезда кино или простой работяга. Итог: поломанные судьбы, крах карьеры, проблемы со здоровьем. Если вовремя «не соскочить», то можно потерять все. Перед вами пять звезд отечественного кино, которым удалось завязать с алкоголем раз и навсегда.