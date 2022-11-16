Не догадывались и вы.
Внешние изменения шокируют.
Юноша уже определился, чем будет заниматься в будущем.
В январе 2023 года актеру исполнится 63 года.
Знаменитый актер впервые увидел столицу в три года.
Присоединиться к веселью можно в субботу вечером на НТВ.
Кризис среднего возраста тяжело сказался на артисте.
Актер поддерживал коррумпированного политика
Звезде фильма «Гардемарины, вперед!» пришлось выйти в студию по видеосвязи
Партнерами профессиональных танцоров станут актеры, телезвезды и блогеры
Стали известны имена новых конкурсантов танцевального телешоу
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Четвертый по счету главный мужчина в жизни журналистки оказался удивительно похож на первого мужа.
О начале работы над новым проектом заявила Светлана Дружинина.
В руководстве газеты «Ведомости» происходят кадровые изменения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на само издание, газету покидают все пять заместителей главного редактора.
21 января 2020 года на сцене БКЗ «Октябрьский» народный артист России Дмитрий Харатьян. Юбилейный концерт в День рождения. Это долгожданный праздник для преданных поклонников его музыкального творчества и откровение для тех, кто знает артиста лишь по работам в театре, кино и телесериалах.
Возвращение запланировано на 20 число
Алкоголь – сила разрушительная. Ему все равно кто им увлекся – звезда кино или простой работяга. Итог: поломанные судьбы, крах карьеры, проблемы со здоровьем. Если вовремя «не соскочить», то можно потерять все. Перед вами пять звезд отечественного кино, которым удалось завязать с алкоголем раз и навсегда.