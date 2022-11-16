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Дмитрий Харатьян

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Юбилейный концерт Дмитрия Харатьяна
21 января 2020 года на сцене БКЗ «Октябрьский» народный артист России Дмитрий Харатьян. Юбилейный концерт в День рождения. Это долгожданный праздник для преданных поклонников его музыкального творчества и откровение для тех, кто знает артиста лишь по работам в театре, кино и телесериалах.
24 дек 2019 11:40
Шоу-бизнес
«Пьянству – бой»: 5 отечественных звезд, которые полностью отказались от спиртного
Алкоголь – сила разрушительная. Ему все равно кто им увлекся – звезда кино или простой работяга. Итог: поломанные судьбы, крах карьеры, проблемы со здоровьем. Если вовремя «не соскочить», то можно потерять все. Перед вами пять звезд отечественного кино, которым удалось завязать с алкоголем раз и навсегда.
18 ноя 2019 12:48
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