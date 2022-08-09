Все новости / Федор Смолов

Федор Смолов

Спорт
Игрок «Локомотива» Федор Смолов доиграет сезон в Испании
Российский нападающий Федор Смолов завершит текущий футбольный сезон в Испании. Как сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Сельта» из Виго, испанцы продлили аренду Смолова до фактического окончания сезона.
01 июл 2020 11:58
Спорт
Потрясающий Широков: опальный полузащитник двумя точными передачами опять спасает сборную Россию от поражения
В столице Объединенных арабских эмиратов Абу-Даби только что завершился товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи. Отметим, что в составе национальной команды дебютировали два игрока
20 ноя 2013 10:01
Спорт
Главный и последний матч года: "Зенит" принимает "Анжи" на пустом "Петровском"
Остается лишь сожалеть, что матч с такой шикарной вывеской пройдет при пустых трибунах, пишет РБК. На сиденьях будут только представители СМИ и баннеры обеих команд. Как пишет РИА "Новости",
10 дек 2012 15:10
Спорт
Девять игроков "Зенита" попали в расширенный список сборной России
Девять игроков "Зенита" попали в расширенный список сборной России. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).В составе сборной к отборочным матчам Чемпионата мира-2014
23 авг 2012 17:28
Спорт
Фабио Капелло включил в сборную семь игроков &quot;Зенита&quot; и Аршавина
Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Фабио Капелло определился с расширенным списком футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу с Кот-д'Ивуаром, который пройдет 15
01 авг 2012 15:17
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