20-летняя красавица активно ведет свой блог.
Новый нападающий «Динамо» Федор Смолов провел первую тренировку после возвращения из «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в Twitter.
Наследница президента проводит каникулы на Карибах
В Санкт-Петербурге прошел матч 9-го тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, по итогам которого российская команда разгромила футболистов Кипра со счетом 6:0. Об этом сообщают РИА Новости.
Российский нападающий Федор Смолов завершит текущий футбольный сезон в Испании. Как сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Сельта» из Виго, испанцы продлили аренду Смолова до фактического окончания сезона.
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Комментаторы припомнили ему всё
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба примет участие в специальном выпуске «Что? Где? Когда?» перед чемпионатом Европы. Игрок стал единственным представителем команды
Петербургский "Зенит" сломил сопротивление махачкалинского "Анжи" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Каспийске, закончилась со
В столице Объединенных арабских эмиратов Абу-Даби только что завершился товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи. Отметим, что в составе национальной команды дебютировали два игрока
Остается лишь сожалеть, что матч с такой шикарной вывеской пройдет при пустых трибунах, пишет РБК. На сиденьях будут только представители СМИ и баннеры обеих команд. Как пишет РИА "Новости",
Сегодня тренерский штаб национальной сборной России во главе с Фабио Капелло определился с расширенным списком игроков, которые могут быть вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата
Девять игроков "Зенита" попали в расширенный список сборной России. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).В составе сборной к отборочным матчам Чемпионата мира-2014
Тяга ко всему голландскому, мини-футбольное прошлое одного из лидеров и отсутствие новых суперзвезд при непостоянстве старых — ближайший соперник «Зенита» продолжает оставаться
\ Российский футбольный союз опубликовал расширенный список игроков сборной России, которые могут быть вызваны для подготовки к ближайшим матчам. В шорт-лист вошли семь представителей
Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Фабио Капелло определился с расширенным списком футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу с Кот-д'Ивуаром, который пройдет 15
26 июля на вопросы болельщиков в прямом эфире «Радио Зенит» отвечал нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Зенитовец рассказал, ради чего вся команда готова
Известный в прошлом нападающий "Динамо" и сборной страны Сергей Кирьяков обсудил с "СЭ" будущий сезон. - Начнем, как положено, с чемпиона. Есть мнение, что
Большинство клубов премьер-лиги за последние семь дней гиперактивности на трансферном рынке не проявили. Объяснения тому разные. Кто-то, как «Зенит», установил для себя максимальную