Федор Смолов

Главный и последний матч года: "Зенит" принимает "Анжи" на пустом "Петровском"

Остается лишь сожалеть, что матч с такой шикарной вывеской пройдет при пустых трибунах, пишет РБК. На сиденьях будут только представители СМИ и баннеры обеих команд. Как пишет РИА "Новости",