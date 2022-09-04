Гоген Солнцев

Знаменитости устроили настоящее виртуальное побоище.
Гоген отбивается сразу от правоохранительных органов и угроз со стороны верующих.
Шоумен достаточно равнодушно отреагировал на смерть матери Людмилы, и вот почему.
Эпатажный шоумен намерен заменить Галкина в дуэте с Примадонной.
Пока Примадонна готовится к возвращению в Россию, на родине для нее пишут новые хиты.
Полина призналась, что очень устала от такой жизни.
Шоумен прямо заявил, что не намерен уступать своему брату наследство родительницы.
В своей соцсети он написал, что теперь они оба свободны.
Скандальные персонажи бурно выяснили отношения и теперь игнорируют друг друга.
Завсегдатай ток-шоу впервые не может общаться с журналистами: смерть матери подкосила его здоровье.
С женщиной до последнего была экс-супруга шоумена.
Шоумен не стал особо миндальничать в вопросе продолжения рода.
Мать шоумена впала в медикаментозную кому после ампутации ноги.
«Шоколадный заяц» не мог сдержать себя в любви к спиртным напиткам.
Проблемы с алкоголем и взрывной творческий характер он считает причиной конфликта.
Шоумен признался, что его звали на место бывшего артиста балета.
Скандальный шоумен прокомментировал несчастье, случившееся с родным человеком.