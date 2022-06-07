Все новости / Катарина Витт

Катарина Витт

Город
Президент Formula One Association Ltd. приглашен на церемонию "Laureus"
Президент Formula One Association Ltd. Берни Экклстоун приглашен на церемонию вручения спортивных премий Laureus , которая пройдет 18 февраля в Мариинском театре. Таким образом подтверждается информация британских СМИ.
11 фев 2008 19:17
Город
Церемония вручения премии Laureus World Sports Award пройдет 18 февраля в Мариинском театре
Гостями церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards приглашены все 43 члена Laureus Academy, в их числе легенды мирового спорта Сергей Бубка, Надя Команэчи, Мартина Навратилова, Катарина Витт, а также председатель Laureus Academy, легендарный олимпиец Эдвин Мозес.
25 янв 2008 17:57
Спорт
Немецкая фигуристка Катарина Витт простится со спортом в Петербурге
Знаменитая немецкая фигуристка Катарина Витт решила окончательно проститься со спортом. \ С 16 фераля по 4 марта 2008 года она покажет свое прощальное "Шоу звезд" в восьми городах Германии, а затем два гала-представления в Москве и одно в Санкт-Петербурге.
25 окт 2007 09:37
Эксклюзив
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