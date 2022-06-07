Супруга Евгения Плющенко высказалась о повышении возраста спортсменок.
Фигуристка из ГДР считалась «самым красивым лицом социализма».
Фигуристка шокировала публику короткими нарядами для своих выступлений.
Аделина Сотникова в четверг выиграла первую в истории России золотую медаль Олимпийских игр в женском фигурном катании. 17-летняя спортсменка опередила в борьбе за победу кореянку Ким Ён А,
Президент Formula One Association Ltd. Берни Экклстоун приглашен на церемонию вручения спортивных премий Laureus , которая пройдет 18 февраля в Мариинском театре. Таким образом подтверждается информация британских СМИ.
18 февраля в Санкт-Петербург приедет лучший футболист мира - атакующий полузащитник итальянского Милана и сборной Бразилии Кака.
Гостями церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards приглашены все 43 члена Laureus Academy, в их числе легенды мирового спорта Сергей Бубка, Надя Команэчи, Мартина Навратилова, Катарина Витт, а также председатель Laureus Academy, легендарный олимпиец Эдвин Мозес.
Знаменитая немецкая фигуристка Катарина Витт решила окончательно проститься со спортом. \ С 16 фераля по 4 марта 2008 года она покажет свое прощальное "Шоу звезд" в восьми городах Германии, а затем два гала-представления в Москве и одно в Санкт-Петербурге.
Такого успеха наши фигуристы добиваются уже в пятый раз в истории отечественного фигурного катания. Но успеха ли? Далеко не все зрители и специалисты согласились с таким распределением наград.
В Санкт-Петербурге Алексей Ягудин не выступал четыре года. На вопрос, с какими чувствами он готовится выйти на лед родного города в шоу Артура Дмитриева, честно ответил: "Боюсь.