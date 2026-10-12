Намыв Васильевского острова взрослеет: здесь появятся новые дороги, музей и храм

Намывные территории — активно развивающийся микрорайон.

Намывные территории Васильевского острова долго ругали за оторванность от остального города. Первые новосёлы южной части годами месили песок, жаловались на пыль и ждали хотя бы один нормальный автобус.

Кажется, городские власти сделали выводы. Северную часть намыва обещают развивать иначе: сначала инфраструктура, а потом заселение.

Четыре полосы и велодорожки: где пройдут новые улицы

Смольный утвердил проект планировки сразу двух новых дорог на севере намыва:

Улица Лисянского. Она протянется почти на 900 метров — от Новосмоленской набережной до проспекта Крузенштерна.

Она протянется почти на 900 метров — от Новосмоленской набережной до проспекта Крузенштерна. Магистраль №6. Это короткая, но важная связка длиной 260 метров. Она соединит проспект Крузенштерна с магистралью №5.

Обе дороги сделают четырёхполосными. По ним сразу запустят общественный транспорт: для автобусов сделают удобные «карманы» и остановки. Для пешеходов проложат широкие тротуары, а для любителей двухколёсного транспорта — отдельные велодорожки.

Храм с видом на залив и музей героев войны

На намыве появится не только асфальт, но и культура. На бульваре Александра Грина — прямо у воды — построят необычный центр. В одном здании объединят православный храм Андрея Первозванного и музей полярных конвоев, пишет 78.ru.

Как будет выглядеть здание:

Проект сделали в классическом петербургском стиле: с колоннами и строгими портиками.

Форма здания — крестообразная.

Главный купол покроют специальным металлом под золото, который красиво блестит на солнце и не боится солёного морского ветра.

Внутри обустроят молельный зал, научные кабинеты и просторные выставочные залы.

Вокруг центра разобьют зелёную зону для прогулок, сделают удобную парковку и велостоянку.

Что в итоге?

Намыв постепенно перестаёт быть песчаной стройплощадкой на краю города. Район превращается в нормальное городское пространство: со своими широкими проспектами, автобусами, набережными и знаковыми местами для прогулок.

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