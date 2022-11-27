Мужчинам лучше не смотреть.
Довольная артистка похвасталась шоппингом.
Кажется, у артистки нет проблем с комплексами.
Заочный конфликт между звездами длился несколько месяцев.
Продюсер снова заговорил о тяжелом труде звезд
Ранее Мария Голубкина обвинила Волочкову в распущенности
Актриса высказалась довольно смело об экс-ведущем «Пусть говорят»
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Как только звезды теряют контроль над своей внешностью и становятся уязвимыми, тут же на горизонте появляются безжалостные хейтеры. Им только дай повод! Располневшие знаменитости — их излюбленная тема. Эти cелебритис и их лишние килограммы стали причинами для многочисленных обсуждений в Сети.
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Лариса Голубкина считает экс-супруга дочери хорошим отцом.
Мария Голубкина отправилась в поездку с подругой.
Артистка показала в своём Instagram, как выглядит их общий с Фоменко ребенок.
Актриса не считает «позором» выглядеть в пятьдесят на пятьдесят.
Комментаторы соцсетей считают, что он тянет месяц на седьмой
23 ноября 2013 года Концертный зал «Колизей» Начало 19 часов «Анатомия страсти» Очень необыкновенная, смешная и одновременно лирическая комедия о любви и страсти. Спектакль о том,
31 января, 1, 14 и 22 февраля 2012 года Театр Сатиры на Васильевском САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ по пьесе Евгения Унгарда «День космонавтики» Режиссер-постановщик - Денис