Мария Голубкина

Неудачный год: 9 российских звезд, резко растолстевших в 2019

Как только звезды теряют контроль над своей внешностью и становятся уязвимыми, тут же на горизонте появляются безжалостные хейтеры. Им только дай повод! Располневшие знаменитости — их излюбленная тема. Эти cелебритис и их лишние килограммы стали причинами для многочисленных обсуждений в Сети.