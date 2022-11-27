Все новости / Мария Голубкина

Мария Голубкина

Шоу-бизнес
Неудачный год: 9 российских звезд, резко растолстевших в 2019
Как только звезды теряют контроль над своей внешностью и становятся уязвимыми, тут же на горизонте появляются безжалостные хейтеры. Им только дай повод! Располневшие знаменитости — их излюбленная тема. Эти cелебритис и их лишние килограммы стали причинами для многочисленных обсуждений в Сети.
24 авг 2020 16:53
Эксклюзив
Последние новости
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес