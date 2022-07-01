Все новости / Мария Захарова

Мария Захарова

Политика
Мария Захарова попросила у СМИ в США и Британии график вторжений России на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к западной прессе с просьбой огласить график «вторжений» РФ на текущий год, чтобы спланировать отпуск. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.  
16 фев 2022 11:43
Политика
Захарова сообщила, что ответ для США и НАТО по безопасности почти готов
Россия практически подготовила ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.  
15 фев 2022 11:23
Политика
МИД: представители России не поедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Российские официальные лица в этом году не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РБК.   
09 фев 2022 20:11
Политика
МИД РФ: отказ Запада от поставок оружия Киеву и вывод инструкторов обеспечит деэскалацию
Стабилизировать ситуацию на Украине можно, если прекратить туда поставки оружия, вывезти оттуда ранее поставленное вооружение, отозвать военных инструкторов и прекратить совместные учения с блоком НАТО.
09 фев 2022 18:13
Политика
Сдавших аккредитации журналистов Deutsche Welle не выдворят из РФ, заявила Захарова
Журналистов корреспондентского пункта Deutsche Welle, которые должны в течение 4 февраля сдать свои аккредитации, не выдворят из России. Перспективу дальнейшего пребывания работников немецкой телерадиокомпании в России оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
04 фев 2022 15:41
Политика
«Мы за вас болеем»: Захарова пожелала успехов российским спортсменам на Олимпиаде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с напутственной речью к российским спортсменам перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом пишет ТАСС.
04 фев 2022 15:25
Политика
Глава МИД Австралии пообещала поддержать Украину в случае «вторжения» РФ
Австралия готова поддержать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в случае «российской агрессии», но отправлять прямую военную помощь не будет. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн после переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс, передает РИА Новости.
21 янв 2022 15:17
Политика
В МИД заявили о подготовке Западом военных провокаций на Украине
Великобритания и Канада перебрасывают на территорию Украины свое оружие и инструкторов, что может свидетельствовать о вероятной подготовке военных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
20 янв 2022 13:08
Политика
В МИД обвинили США в подготовке военных провокаций против Украины
Целью антироссийских заявлений от США о якобы возможной агрессии России против Украины является скрытие их собственных военных планов в отношении Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
20 янв 2022 11:55
Политика
Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова и Блинкена в Женеве
В пятницу, 21 января, в Женеве готовятся провести встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном. Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
19 янв 2022 12:54
Политика
Захарова назвала заявление США об эвакуации дипломатов из Киева провокацией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «провокационные» заявления представителя Белого дома о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов из Украины. Ранее пресс-секретарь Джен Псаки сообщила журналистам, что Россия планирует «эвакуировать» семьи своих дипломатов из Украины. Подробности сообщает ТАСС.
19 янв 2022 11:39
Политика
Захарова назвала заявления министра информации Казахстана Умарова неприемлемыми
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемыми, имея ввиду их националистический характер. Об этом сообщает РИА Новости.  
13 янв 2022 18:59
Политика
Захарова назвала Зеленского прямой угрозой для Украины и стран Европы
Президент Украины Владимир Зеленский стал представлять угрозу как для собственной страны, так и для европейского пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятую украинским лидером стратегию информбезопасности, в которой информполитика России признана угрозой для демократических стран.
30 дек 2021 15:07
Политика
Захарова призвала к международному расследованию убийств беженцев в Польше
Международное сообщество должно обратить внимание на показания бежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко об убийствах мигрантов и инициировать расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Лента.ру».
30 дек 2021 14:00
Политика
Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности запланированы на 10 января
В Женеве, 10 января, состоятся российско-американские переговоры, в ходе которых Россия будет требовать четких гарантий безопасности в связи с расширением военного блока НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
30 дек 2021 13:38
Политика
Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов
Россия призывает международное сообщество не допустить повторения ошибок XX века, обращая внимание на ситуацию в сегодняшней Украине, в которой всё больше доминируют идеи неонацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
24 дек 2021 14:31
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