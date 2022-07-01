МИД: представители России не поедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Российские официальные лица в этом году не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РБК.