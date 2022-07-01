В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление организации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к западной прессе с просьбой огласить график «вторжений» РФ на текущий год, чтобы спланировать отпуск. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Россия практически подготовила ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российские официальные лица в этом году не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РБК.
Стабилизировать ситуацию на Украине можно, если прекратить туда поставки оружия, вывезти оттуда ранее поставленное вооружение, отозвать военных инструкторов и прекратить совместные учения с блоком НАТО.
Вашингтон выступает за пересмотр Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает Russia Today.
Журналистов корреспондентского пункта Deutsche Welle, которые должны в течение 4 февраля сдать свои аккредитации, не выдворят из России. Перспективу дальнейшего пребывания работников немецкой телерадиокомпании в России оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с напутственной речью к российским спортсменам перед началом церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом пишет ТАСС.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поздравила китайский народ с Новым годом по лунному календарю и пожелала удачи на Олимпийских играх.
Австралия готова поддержать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в случае «российской агрессии», но отправлять прямую военную помощь не будет. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн после переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс, передает РИА Новости.
Великобритания и Канада перебрасывают на территорию Украины свое оружие и инструкторов, что может свидетельствовать о вероятной подготовке военных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
Целью антироссийских заявлений от США о якобы возможной агрессии России против Украины является скрытие их собственных военных планов в отношении Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
В пятницу, 21 января, в Женеве готовятся провести встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном. Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «провокационные» заявления представителя Белого дома о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов из Украины. Ранее пресс-секретарь Джен Псаки сообщила журналистам, что Россия планирует «эвакуировать» семьи своих дипломатов из Украины. Подробности сообщает ТАСС.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемыми, имея ввиду их националистический характер. Об этом сообщает РИА Новости.
По последним новостям, финансовое положение супруга певицы сейчас оставляет желать лучшего
Президент Украины Владимир Зеленский стал представлять угрозу как для собственной страны, так и для европейского пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятую украинским лидером стратегию информбезопасности, в которой информполитика России признана угрозой для демократических стран.
Международное сообщество должно обратить внимание на показания бежавшего в Белоруссию польского солдата Эмиля Чечко об убийствах мигрантов и инициировать расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Лента.ру».
В Женеве, 10 января, состоятся российско-американские переговоры, в ходе которых Россия будет требовать четких гарантий безопасности в связи с расширением военного блока НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Россия призывает международное сообщество не допустить повторения ошибок XX века, обращая внимание на ситуацию в сегодняшней Украине, в которой всё больше доминируют идеи неонацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.