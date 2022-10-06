Мелинда Гейтс

Расставание было «невероятно болезненным».
Экс-супруга владельца компании Microsoft впервые затронула животрепещущую тему.
Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. По мнению известного предпринимателя, COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием уже к середине 2022 года при соблюдении одного условия. Подробности сообщает ТАСС.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда приняли решение о разводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт бизнесмена.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей пандемии, если она возможна. Ситуация изменится лишь через два года. Об этом он сказала в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.