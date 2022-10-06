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Мелинда Гейтс

Общество
Билл Гейтс заявил, что COVID-19 ослабнет до сезонного гриппа уже этим летом
Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. По мнению известного предпринимателя, COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием уже к середине 2022 года при соблюдении одного условия. Подробности сообщает ТАСС.
18 ноя 2021 14:47
Общество
Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей пандемии, если она возможна. Ситуация изменится лишь через два года. Об этом он сказала в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.  
27 янв 2021 19:39
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