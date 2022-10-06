Мелинда Гейтс

Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей пандемии, если она возможна. Ситуация изменится лишь через два года. Об этом он сказала в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.