Мерьем Узерли

Ведущий не выбирал выражений.
Ее многие знают.
Девочка привела поклонников сериала в восторг.
Речь идет об актерах, сыгравших эти роли.
Женщине не хватило буквально пары лет, чтобы застать триумф.
Возвращению «настоящей» Хюррем воспрепятствовал ее бывший друг.
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