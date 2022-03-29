Наталья Назарова

Фильм «Петербург. Только по любви»: о городе, Бродском и отношениях между мужчиной и женщиной

Фильм «Петербург. Только по любви» откроет фестиваль «Кинотавр». В кинотеатрах нежную историю, созданную семью женщинами, предлагают посмотреть в конце сентября. В списке участников известного