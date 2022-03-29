Все новости / Наталья Назарова

Наталья Назарова

Шоу-бизнес
Фильм «Петербург. Только по любви»: о городе, Бродском и отношениях между мужчиной и женщиной
Фильм «Петербург. Только по любви» откроет фестиваль «Кинотавр». В кинотеатрах нежную историю, созданную семью женщинами, предлагают посмотреть в конце сентября. В списке участников известного
16 май 2016 12:57
Шоу-бизнес
Рената Литвинова закончила съемки фантастической новеллы об Иосифе Бродском
Рената Литвинова закончила свою историю в рамках картины «Петербург.Селфи», что выйдет этой осенью в кинопрокат. Лента состоит из собранных воедино мини-фильмов режиссеров-женщин Ренаты
20 апр 2016 16:44
Недвижимость
Город-спутник Петербурга прошел первые общественные слушания
Идея появления у Петербурга города-спутника Южный еще на шаг приблизилась к своей реализации. 28 марта в Пушкинском районе прошли общественные слушания: они уже в мае позволят внести требующиеся
29 мар 2013 13:59
Шоу-бизнес
Апрельские гастроли Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой
C 13 по 17 апреля 2013 года в Петербурге на сцене ТЮЗа гастроли Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Годом основания Театра считается 1925 год, когда выпускники студии при
26 мар 2013 09:57
Шоу-бизнес
Концерт Дмитрия Максимачёва и Большого стереофонического оркестра
Дмитрий МаксимачЁв - петербургский музыкант. Его имя тесно связано с питерской группой ТАНКИ, где с 1995 он являлся лидером и автором большинства песен. С 2001 Дмитрий играет в акустическом составе
01 окт 2008 11:00
Шоу-бизнес
Концерт Дмитрия Максимачёва и Большого стереофонического оркестра
8 июня в 19:00 - КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ МАКСИМАЧЁВА и БОЛЬШОГО СТРЕОФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА! Дмитрий МаксимачЁв - петербургский музыкант. Его имя тесно связано с питерской группой ТАНКИ, где с 1995 он
26 май 2008 13:01
Спорт
Хорошо чувствовала себя в Москве королева спорта
В минувшие выходные москвичи много говорили о спорте. В метро фанаты ЦСКА и «Спартака» обсуждали не только завершившийся матч между этими командами, но и выступление наших легкоатлетов на зимнем чемпионате мира, который проходил в «Олимпийском».
14 мар 2006 03:42
Город
"Деловой Петербург": Лаваш раскатают по-новому. Хлебопек меняет бренд.
ОАО "Хлебный дом" инвестирует в расширение производства около 6,5 млн евро. "Мы установим две новые линии, мощностью 15 т в сутки каждая, по производству мелкоштучной несдобной продукции и тонкого хлеба (аналог лаваша или питы).
21 фев 2005 10:54
Эксклюзив
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