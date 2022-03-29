Где обнаружили тело подруги Гурченко из «Механика Гаврилова» — больше не тайна.
Наталья Назарова ушла из жизни в возрасте 72 лет.
Соседи артистки опасаются, что она может стать жертвой «черных риэлторов».
Фильм «Петербург. Только по любви» откроет фестиваль «Кинотавр». В кинотеатрах нежную историю, созданную семью женщинами, предлагают посмотреть в конце сентября. В списке участников известного
Рената Литвинова закончила свою историю в рамках картины «Петербург.Селфи», что выйдет этой осенью в кинопрокат. Лента состоит из собранных воедино мини-фильмов режиссеров-женщин Ренаты
Родители будущих первоклассников в Петербурге получили приглашения в школы, куда им с трудом, но удалось записать своих чад. Несмотря на полную путаницу в комитетах и школах, «Фонтанка» собрала
Кинокомпания BAZELEVS завершила съемки центральной новеллы рождественской комедии «Ёлки 1914», главные роли в которой исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков. Спустя четыре года одним
В минувшие выходные завершились гастрономические недели «Шопинг со вкусом в Галерее» – яркие 10 дней, за которые Галерея показала, что шопинг – это не только приятно, красиво, но еще и вкусно!
Идея появления у Петербурга города-спутника Южный еще на шаг приблизилась к своей реализации. 28 марта в Пушкинском районе прошли общественные слушания: они уже в мае позволят внести требующиеся
C 13 по 17 апреля 2013 года в Петербурге на сцене ТЮЗа гастроли Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Годом основания Театра считается 1925 год, когда выпускники студии при
Городской суд Петербурга сегодня рассмотрит апелляционную жалобу по делу о нарушениях на прошлогодних парламентских выборах. Об этом сообщила РБК адвокат заявительницы Нателла Пономарева. Речь
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Ситуацию с увольнением двух учительниц 575-й
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Из школ Василеостровского района продолжают
Проект корпорации PhotoPodium.соm при участии и информационной поддержке первой творческой сети «Я – Талант» (yatalant.ru) Официальное открытие 31 июля в 17.00. Для посетителей выставка работает с
В воскресение, 26 октября, пройдет четвертый и, увы, последний в этом сезоне, этап чемпионата по скоростному автоманеврированию «Осенний Марафон 2008» – спринт
Дмитрий МаксимачЁв - петербургский музыкант. Его имя тесно связано с питерской группой ТАНКИ, где с 1995 он являлся лидером и автором большинства песен. С 2001 Дмитрий играет в акустическом составе
8 июня в 19:00 - КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ МАКСИМАЧЁВА и БОЛЬШОГО СТРЕОФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА! Дмитрий МаксимачЁв - петербургский музыкант. Его имя тесно связано с питерской группой ТАНКИ, где с 1995 он
В минувшие выходные москвичи много говорили о спорте. В метро фанаты ЦСКА и «Спартака» обсуждали не только завершившийся матч между этими командами, но и выступление наших легкоатлетов на зимнем чемпионате мира, который проходил в «Олимпийском».
5 мая постоянная комиссия городского парламента по социальным вопросам единогласно поддержала законопроект Наталии Евдокимовой о полной монетизации детских пособий.
ОАО "Хлебный дом" инвестирует в расширение производства около 6,5 млн евро. "Мы установим две новые линии, мощностью 15 т в сутки каждая, по производству мелкоштучной несдобной продукции и тонкого хлеба (аналог лаваша или питы).