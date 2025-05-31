Заразила экспедиция? Сомнительно: вот почему могла умереть семья Лыковой на самом деле

Семья Лыковых давно стала символом «русского отшельничества» — образцов жизни вдали от цивилизации, молитв, самообеспечения и почти полной изоляции. Но если заглянуть чуть глубже, становится понятно: всё было не так однозначно.

Ни глухая тайга не была настолько глухой, ни здоровье Лыковых — таким уж железным. А их «изоляция» была не столько полной, сколько выборочной.

Не такая уж глушь

Лыковы действительно жили в Саянской тайге — но не в безлюдной, как отмечают комментаторы в Сети. Соседями по рекам и тропам были охотники, заготовители кедрового ореха, геологи, а позже — туристы и журналисты.

Местные знали о семье, но не вмешивались: «живут люди и ладно», — как вспоминают те, кто бывал в тех краях. Просто не было принято «лезть в душу». Так «сенсационная изоляция» Лыковых во многом оказалась мифом — журналисты подали их историю как эпос про сибирских Робинзонов, хотя они поддерживали редкие контакты с людьми.

Заболевали — и не раз

После визита геологов в 1978 году и последующих встреч с «людьми из мира» трое из пятерых Лыковых вскоре умерли. По словам профессора Игоря Назарова, причиной стала пневмония.

Из-за десятилетий почти полной изоляции у членов семьи просто не выработались антитела к обычным вирусам. Современная медицина уже тогда могла бы их спасти — но отец семейства, отказался от лекарств.

Он считал, что «срок каждому определён свыше». Дмитрий, Саввин и Наталья умерли один за другим, из-за подорванного иммунитета. В живых осталась только Агафья — благодаря молодости, а не «сибирскому иммунитету».

Из рассказов очевидцев и редких воспоминаний самой Агафьи известно, что жить в их избушке было непросто: зимой мёрзли, болели, спали на полу (все кроме отца). Старшие заставляли младших ворочать тяжёлые брёвна. Отец мог выйти ночью из дома и не запереть дверь. Утром вся семья просыпалась простывшей.

Нередко Агафья жаловалась на усталость и простуды. Даже сегодня, несмотря на образ «стойкой отшельницы», она живёт не автономно: за ней приглядывают, помогают продуктами и медикаментами, привозят одежду, следят за состоянием здоровья.

Символ — да

Семья Лыковых навсегда вошла в историю как особый пример отшельничества и верности убеждениям. Но стоит помнить, что за красивой историей стоят вполне обычные люди, столкнувшиеся с болезнями, бытовыми трудностями и вынужденной зависимостью от внешнего мира.

Их «изоляция» была не абсолютной, а здоровье — не столь мифически крепким. И всё же, несмотря на всё это, они жили по-своему, до последнего отстаивая собственный уклад.