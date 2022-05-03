Ольга Мелихова

Булгаковская Зина признается, что осталась у разбитого корыта.
Выиграв в минувшие выходные чемпионат мира по свободной пирамиде, петербуржская бильярдистка Ольга Милованова стала 3-кратной чемпионкой мира. На проходившем в Якутске чемпионате мира по
7 сентября в 14 часов в Книжном дворике на Фонтанке открывается «Парк интеллектуальных развлечений». Вход бесплатный. Адрес: наб.реки Фнтанки, 46 Программа: Площадка
С 16 по 19 сентября Санкт-Петербург третий раз в своей истории будет принимать этап Кубка Европы по русскому бильярду. Соревнования пройдут в крупнейшем бильярдном клубе Старого Света –
Не первый раз Федерация настольного тенниса России принимает строгие меры, чтобы собрать на лично-командный чемпионат страны всех сильнейших россиян, играющих за рубежом.
Не первый раз Федерация настольного тенниса России принимает строгие меры, чтобы собрать на лично-командный чемпионат страны всех сильнейших россиян, играющих за рубежом.
"Диалог с городом""5 канал" эфир 8 сентября 2004 г. 22.00-23.00(текстовая версия) Александр Коренников, ведущий: Здравствуйте, уважаемые зрители "Пятого канала".