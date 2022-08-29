Ольга Орлова

Ведущая «Дома-2» не упускает возможности подтрунить над подписчиками.
Артистка до сих пор не может прийти в себя от счастья, что встретила свою половинку.
Экс-солистка «Блестящих» счастлива во втором браке с таинственным бизнесменом Валерием.
Родители умершей артистки не оставляют надежд заработать на ее популярности.
Осталось выяснить, кто стоит за организацией позорного мероприятия.
Звезде российского шоу-бизнеса завтра могло бы исполниться 48 лет.
Близкая подруга скончавшейся певицы до сих пор сильно переживает.
Звезда эфира выложил фото с блондинкой.
Певица продемонстрировала стройную фигуру
Певица не стала разводить шумиху вокруг своего изменившегося семейного положения
Муж певицы не носит обручального кольца
Певица рассказала подписчикам, что вышла замуж
Бывшая «Блестящая» отпраздновала 44-летие
Друзья и родственники Жанны Фриске не могут видеться с ее подросшим сыном
Певица рассказала о непростом нраве коллег.
Участники телепроекта «Дом-2» продолжат строить свою любовь, но уже на другом канале. Об этом сообщил телеканал «Ю» в своем эфире.
Звезда опубликовала новый снимок, сделанный на Мальдивах.
Певица пообщалась с поклонницами на тему одиночества.
Телеведущая защитила супруга от нападок хейтеров.
Мужская половина подписчиков певицы взбудоражена откровенным снимком.