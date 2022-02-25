Все новости / Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Политика
«У нас враги не спят»: Аксенов рассказал, откуда поступают сообщения о минировании школ Крыма
Источник анонимных сообщений с фейковыми угрозами совершить теракт в учебных заведениях Крыма находится за границей. Об этом на фоне лжеминирований, захлестнувших 21 января полуостров, рассказал глава республики Сергей Аксёнов.
21 янв 2022 14:14
Общество
«Запустим слух, что вакцины почти не осталось»: Аксенов шуткой призвал крымчан прививаться
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подойти с юмором к вопросу о вакцинации. По его словам, достаточно запустить слух о дефиците вакцины или спецпрепарате для чиновников, чтобы привлечь внимание населения.
27 дек 2021 10:35
Политика
Суд в Амстердаме решил передать крымское «скифское золото» Украине
Апелляционный суд Амстердама 26 августа поставил точку в семилетнем споре между Россией и Украиной по громкому делу о «скифском золоте». Суд постановил, что экспонаты из крымских музеев являются «частью наследия Украины», а значит должны быть переданы Киеву. Подробности сообщает «Коммерсант».
27 окт 2021 08:40
Общество
Главы разных стран и чиновники выразили соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Сегодня, 8 сентября, погиб 55-летний глава МЧС России Евгений Зиничев. Он умер, как настоящий спасатель, пытаясь помочь оператору, который упал с края обрыва. Оператору выжить также не удалось.  
08 сен 2021 17:43
Политика
Аксенов считает диверсию на газопроводе в Крыму частью гибридной войны против России
Подрыв газопровода в селе Перевальное в Крыму, организованный спецслужбами Украины, может считаться частью гибридной войны против России, об этом заявил главы республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
07 сен 2021 13:41
Общество
Власти Крыма разрешат работу фуд-кортов в Симферополе
Крымские власти разрешили работать фуд-кортам в Симферополе в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 объявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.
11 авг 2021 14:42
Общество
Глава Крыма Аксенов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в республике
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об улучшении коронавирусной обстановки в Крыму. По его словам, заболеваемость немного сократилась, ситуация находится под контролем, пишет «РИА Новости».  
28 июл 2021 11:39
Общество
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал несоблюдение масочного режима в транспорте катастрофой
Ситуация с соблюдением масочного режима в общественном транспорте в Крыму является катастрофичной. Об этом на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.
14 июл 2021 14:18
Общество
Аксенов заявил о готовности закрыть Крым для туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов готов полностью закрыть полуостров для туристов, если этого потребует эпидемиологическая ситуация в части распространения коронавирусной инфекции. Об этом руководитель региона заявил на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, сообщает «Интерфакс».
30 июн 2021 15:42
Происшествия
Аксенов объяснил сопровождение спасателями своей лодки в подтопленной Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал видео, распространившееся в социальных сетях, где за надувной лодкой с руководителем региона плывут спасатели. Об этом сообщает газета «Известия».
17 июн 2021 15:33
Общество
В правительстве Крыма объяснили видео с «человеком в шкафу»
В правительстве Крыма объяснили видео, на котором из шкафа вылезает человек прямо во время записи совещания с главой региона. Чиновники в этот момент обсуждали реализацию инфраструктурных проектов с главой республики Сергеем Аксеновым в формате видеоконференцсвязи (ВКС).  
28 май 2021 16:38
Политика
Хуснуллин сообщил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена
Крым будет обеспечен водой в ближайшие годы, но региону нужно искать новые источники водоснабжения, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся сейчас в Крыму.   
05 май 2021 17:09
Общество
В Симферополе изменят график подачи воды с 22 и 23 апреля
Власти Крыма со следующих выходных смягчат ограничения на подачу воды в Симферополе, увеличив время по графику до 18 часов в сутки. Об этом сообщил в обращении к горожанам глава республики Сергей Аксенов.  
19 апр 2021 17:29
Происшествия
Министр культуры Крыма нецензурно прервала выступление главы полуострова
Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом в рамках совещания о ходе реализации в регионе федеральных целевых программ. Ее недовольство выразилась после сбоя в работе технических средств, обеспечивавших онлайн-мероприятие, сообщает «Интерфакс».
11 мар 2021 14:48
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