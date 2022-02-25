Бетонная дамба, построенная в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, будет ликвидирована.
Источник анонимных сообщений с фейковыми угрозами совершить теракт в учебных заведениях Крыма находится за границей. Об этом на фоне лжеминирований, захлестнувших 21 января полуостров, рассказал глава республики Сергей Аксёнов.
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подойти с юмором к вопросу о вакцинации. По его словам, достаточно запустить слух о дефиците вакцины или спецпрепарате для чиновников, чтобы привлечь внимание населения.
Апелляционный суд Амстердама 26 августа поставил точку в семилетнем споре между Россией и Украиной по громкому делу о «скифском золоте». Суд постановил, что экспонаты из крымских музеев являются «частью наследия Украины», а значит должны быть переданы Киеву. Подробности сообщает «Коммерсант».
Сегодня, 8 сентября, погиб 55-летний глава МЧС России Евгений Зиничев. Он умер, как настоящий спасатель, пытаясь помочь оператору, который упал с края обрыва. Оператору выжить также не удалось.
Подрыв газопровода в селе Перевальное в Крыму, организованный спецслужбами Украины, может считаться частью гибридной войны против России, об этом заявил главы республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Крымские власти разрешили работать фуд-кортам в Симферополе в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 объявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об улучшении коронавирусной обстановки в Крыму. По его словам, заболеваемость немного сократилась, ситуация находится под контролем, пишет «РИА Новости».
Ситуация с соблюдением масочного режима в общественном транспорте в Крыму является катастрофичной. Об этом на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов готов полностью закрыть полуостров для туристов, если этого потребует эпидемиологическая ситуация в части распространения коронавирусной инфекции. Об этом руководитель региона заявил на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, сообщает «Интерфакс».
Люди, плывшие за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в Керчи, оказались спасателями. Ранее сообщалось, что это были гражданские лица.
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал видео, распространившееся в социальных сетях, где за надувной лодкой с руководителем региона плывут спасатели. Об этом сообщает газета «Известия».
На восточную часть Крыма обрушился сильнейший проливной дождь. Полторы месячные нормы осадков подтопили Керчь и близлежащие районы.
В правительстве Крыма объяснили видео, на котором из шкафа вылезает человек прямо во время записи совещания с главой региона. Чиновники в этот момент обсуждали реализацию инфраструктурных проектов с главой республики Сергеем Аксеновым в формате видеоконференцсвязи (ВКС).
Крым будет обеспечен водой в ближайшие годы, но региону нужно искать новые источники водоснабжения, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, находящийся сейчас в Крыму.
Власти Крыма со следующих выходных смягчат ограничения на подачу воды в Симферополе, увеличив время по графику до 18 часов в сутки. Об этом сообщил в обращении к горожанам глава республики Сергей Аксенов.
Власти Крыма запустили первые две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, который призван обеспечить водой Симферополь. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом в рамках совещания о ходе реализации в регионе федеральных целевых программ. Ее недовольство выразилась после сбоя в работе технических средств, обеспечивавших онлайн-мероприятие, сообщает «Интерфакс».
Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать худший вариант развития ситуации с водоснабжением Крыма, если в 2021 году не будет нужного количества осадков.
Самый популярный российский курорт анонсировал скорую отмену последних коронавирусных ограничений. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пишет «КрымИнформ».