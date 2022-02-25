Сергей Аксенов

В правительстве Крыма объяснили видео с «человеком в шкафу»

В правительстве Крыма объяснили видео, на котором из шкафа вылезает человек прямо во время записи совещания с главой региона. Чиновники в этот момент обсуждали реализацию инфраструктурных проектов с главой республики Сергеем Аксеновым в формате видеоконференцсвязи (ВКС).