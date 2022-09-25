Сергей Юрский

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 31 декабря 2012 года по 13 января 2013 года

Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 31 декабря 2012 года по 13 января 2013 года 31 декабря, понедельник 31 20.15 Новогодняя программа «Зимние песни о любви».