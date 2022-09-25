Все новости / Сергей Юрский

Сергей Юрский

Шоу-бизнес
Ведущий драматический театр России отроет тайны закулисья
Впервые Большой драматический театр имени Товстоногова откроет таинственную жизнь по ту сторону сцены. Гостей ждёт история театра, которую нигде больше не расскажут, интересные факты об актёрах
20 июн 2016 18:00
Шоу-бизнес
Итоги Десятого Петербургского фестиваля моноспектаклей "Монокль"
С 16 января по 10 февраля 2015 года в Петербурге прошел Десятый Международный фестиваль моноспектаклей «Монокль». Фестиваль проводится «Балтийским международным фестивальным центром» с 1997 года.
12 фев 2015 11:11
Шоу-бизнес
Спектакль Сергея Юрского "Полеты с ангелом.Шагал" на сцене театра - фестиваля Балтийский Дом
3 и 4 ноября 2014 г. начало 19.00 Совместная постановка театра им. М.Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана Автор пьесы:  Зиновий Сагалов Сценическая версия и постановка: Сергей
02 окт 2014 15:29
Шоу-бизнес
Премьера спектакля «Графоман» по произведениям Александра Володина
Театр им.В.Ф.Комиссаржевской   22 и 23 мая Постановка – лауреат Гос.премии РФ Режиссер - Александр Баргман Сценография - Анвар Гумаров Художник по костюмам – Ника Велегжанинова Композитор -
15 май 2014 12:15
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