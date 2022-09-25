Сергей Юрский

Никто не ожидал такого поворота.
Картину снова показывают на большом экране.
Впервые Большой драматический театр имени Товстоногова откроет таинственную жизнь по ту сторону сцены. Гостей ждёт история театра, которую нигде больше не расскажут, интересные факты об актёрах
16 мая Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова примет участие в городской акции «Ночь музеев». С 19:00 до полуночи БДТ откроет для посетителей двери своего музея — одного из крупнейших
3 апреля 2015 г. к 80-летию артиста на сцене ДК Выборгский (пр. Комиссара Смирнова,15, тел. кассы 542-14-60) начало 19.00 Совместная постановка театра им. М.Н. Ермоловой и продюсера Леонида
С 16 января по 10 февраля 2015 года в Петербурге прошел Десятый Международный фестиваль моноспектаклей «Монокль». Фестиваль проводится «Балтийским международным фестивальным центром» с 1997 года.
3 и 4 ноября 2014 г. начало 19.00 Совместная постановка театра им. М.Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана Автор пьесы: Зиновий Сагалов Сценическая версия и постановка: Сергей
29 мая 2014 года Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства отмечает свое 235-летие. В 16.00 на сцене Учебного театра «На Моховой» состоится Торжественное
Театр им.В.Ф.Комиссаржевской 22 и 23 мая Постановка – лауреат Гос.премии РФ Режиссер - Александр Баргман Сценография - Анвар Гумаров Художник по костюмам – Ника Велегжанинова Композитор -
Драматический театр «Комедианты» 27 и 29 марта «Земляки» лирическая комедия по рассказам Василия Шукшина Режиссёр-постановщик - з.д.и. России Михаил
31 января и 1 февраля 2014 г., начало 19.00 на сцене театра - фестиваля Балтийский Дом Совместная постановка театра им. М.Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана Автор пьесы:
В 2011 году центр развития детей и профориентации подростков «Арт Личность» запустил общегородской проект «Артличная профессия», в рамках которого знаменитые люди, добившиеся успехов в своей
18 сентября 2013 года на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоится одно из самых интересных театральных событий – концерт-встреча выдающегося и
1 августа в 20.00 на сцене Новой Голландии выступит народный артист России Александр Филиппенко с моноспектаклем «Смех отцов». На этом вечере советской сатиры прозвучат фельетоны М.
С 25 января по 8 марта 2013 года в Санкт-Петербурге состоится IX Международный фестиваль моноспектаклей «Монокль». Этот проект Фонд «Балтийский
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Петербуржцы вступили в борьбу за 31-ю городскую больницу - более 150 тысяч подписей уже собрано под петициями в адрес губернатора
Основные события культуры в Санкт-Петербурге с 31 декабря 2012 года по 13 января 2013 года 31 декабря, понедельник 31 20.15 Новогодняя программа «Зимние песни о любви».
13 января на сцене СПб Государственной академической Капеллы состоится творческая встреча с легендой советского театра и кино, выдающимся актером, режиссером, сценаристом,
17 июля в 20.00 на сцене Новой Голландии состоится премьера моноспектакля народного артиста России Александра Филиппенко «В поисках живой души: Гоголь, Зощенко, Довлатов». «Мы
15 апреля в 19 часов на сцене Эрмитажного театра Государственный Пушкинский театральный центр отмечает свое двадцатилетие. За эти годы Центру удалось провести 19 Пушкинских фестивалей и научных