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Светлана Крючкова

Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр Михаил Мишустин снял с поста заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову по ее собственной инициативе. Соответствующее распоряжение кабинета министров появилось на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 19 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».
20 фев 2020 08:26
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26 авг 2016 19:42
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