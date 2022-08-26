72-летняя артистка уже семь лет борется с онкологией.
Дети актрисы сейчас находятся за границей.
Актриса презентовала свою новую книгу по видеосвязи.
Актриса восхищает поклонников несгибаемостью и железной волей
Уходящий год стал для народной артистки РСФСР роковым
Премьер-министр Михаил Мишустин снял с поста заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову по ее собственной инициативе. Соответствующее распоряжение кабинета министров появилось на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 19 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Об этом стало известно в программе «Судьба человека»
Тютчева, Маршака, Заходера и ещё многих других деятелей культуры вспомнит народная артистка России Светлана Крючкова. Музыкально-поэтический спектакль «Юбиляры 2017-2018 годов»
Вечер памяти «Поэт в России – больше, чем поэт», посвященный 85-летию Евгения Евтушенко, пройдет во вторник в Государственной академической капелле. Гости услышат любимые
День рождения поэтессы Анны Ахматовой отпразднуют в Фонтанном доме 23 и 24 июня. Гостей ждет большой концерт молодых музыкантов и экскурсия «Только побольше Фонтанки...» по адресам
13 мая на Дворцовой площади пройдет праздничный концерт, посвященный 25-летию фестиваля «Виват кино России!». На нем выступит Михаил Боярский, Светлана Крючкова, Ирина Муравьева и
Светлана Крючкова прочтёт стихи поэтов-юбиляров 2016 года со сцены ДК им. Ленсовета. В авторскую программу актрисы «Времена не выбирают…» войдут произведения Ахматовой, Анненского, Некрасова,
Последний шанс провести лето ярко и интересно появится у петербуржцев и гостей города в этот уик-энд. Насладиться праздничными кинопоказами, летними концертами, стать участником уникальных
Работники Фонтанного дома собирают средства для преображения арки на Литейном, 53: планируют сделать большой стрит-арт проект. Для этого 17 июля в садике дома Анны Ахматовой состоится
Кинотеатр «Родина» приглашает гостей на специальный показ культового фильма «Служебный роман», приуроченный к Вечеру памяти его режиссера – Эльдара Рязанова. А теперь
27 мая в 19.00 состоится концерт в День рождения Санкт-Петербурга. Андрей Павлович Петров – выдающийся представитель петербургской творческой интеллигенции – вошел в историю отечественного
9 мая 2015 года с 12.00 до 18.00 в Александровском парке пройдет городской праздник «В шесть часов вечера после войны», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главной задачей
С 21 по 30 апреля в Петербурге пройдёт второй фестиваль «Студенческая неделя классической музыки». Международный симфонический оркестр и хор «Таврический» даст серию
20 марта 2015 года КЗ у Финляндского начало в 19:00 час Народная артистка России Светлана Крючкова с новой литературно - музыкальной программой «Я говорю, держа на сердце
13 декабря в КЗ «У Финляндского» Нар. арт. России Светлана Крючкова «Разное счастье нам выпадает…» В программе: разговор о театре и кино, песни из кинофильмов и