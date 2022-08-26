Светлана Крючкова

Праздник "В шесть часов вечера после войны"

9 мая 2015 года с 12.00 до 18.00 в Александровском парке пройдет городской праздник «В шесть часов вечера после войны», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главной задачей